레비레스코의 메디스킨케어 브랜드 스킨엠디 라보라토리스(SKINMD LABORATORIES)가 새로워진 ‘레비겔 프로 어드밴스’를 출시한다

피부과 코스메슈티컬 브랜드 스킨엠디 라보라토리스(SKINMD LABORATORIES)가 오는 2026년 2월 23일, 피부과 진정·재생 라인의 대표 제품인 ‘레비겔 프로(ReviGel Pro) 어드밴스’ 리뉴얼 버전을 공식 출시한다.레비겔 프로는 레이저 및 각종 피부 시술 후 예민해진 피부를 위한 진정·재생·보습 제품으로, 그동안 병·의원 채널을 중심으로 꾸준히 사용되어 온 메디컬 스킨케어 크림이다.이번 리뉴얼의 핵심은 ▲제형 안정성 강화 ▲진정 특화 성분 업그레이드 ▲용량 증대 등 전반적인 제품 경쟁력 개선에 있다.특히 진정 특화 복합 성분인 ‘슈퍼센텔라™’를 함유해 외부 자극으로 민감해진 피부를 빠르게 안정시키고, 시술 후 진정 및 재생에 도움을 줄 수 있도록 개발 되었다. 여기에 고농축 유효 성분 배합과 수분 유지 시스템을 강화해 피부에 촘촘한 보습 보호막을 형성하는 것이 특징이다.단순히 일시적인 진정에 그치지 않고, 손상된 피부 환경을 빠르게 안정화하는 ‘장벽 리셋’ 콘셉트를 강화했다는 것이 브랜드 측 설명이다.또한 기존 50mL에서 60mL로 용량을 20% 증량하면서도 가격은 인상하지 않아 소비자 체감 가치를 높였다. 성분 업그레이드와 용량 증대가 동시에 이뤄진 점은 이번 리뉴얼의 차별화 요소로 평가된다.스킨엠디 라보라토리스는 피부과 전문 네트워크를 기반으로 성장해 온 코스메슈티컬 브랜드로, 건강한 피부를 위한 기능성 스킨케어 제품 개발에 집중해왔다.리뉴얼된 ‘레비겔 프로 어드밴스’는 2026년 2월 23일부터 병·의원 채널 및 브랜드 공식 온라인몰을 통해 구매할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com