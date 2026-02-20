서울 중구 하나은행 위·변조 대응센터에서 직원이 달러를 정리하고 있다./2024.11.14. 사진=한경 김범준 기자

나랏빚을 투명하게 공개하자는 취지의 법안이 발의됐다.20일 정치권에 따르면 국회 재정경제기획위원회 야당 간사인 국민의힘 박수영 의원은 정부 및 공공기관의 부채에 공적연금 충당부채를 더한 이른바 ‘광의의 국가부채(D4)’를 정부가 관리 및 발표하도록 하는 내용의 법안을 내놓았다.박 의원은 이날 이 같은 내용을 골자로 한 국가재정법 개정안, 국가회계법 개정안 등을 각각 대표 발의했다.이들 법안은 국가재정법상 사회보장제도에 대한 통합장기재정추계 도입과 국가회계법상 결산보고서 내 연금충당부채 분석보고서를 의무로 작성하도록 명시하도록 하고 있다.박 의원에 따르면 개정안을 도입해 재정경제부 등 정부 자료를 취합해 D4를 계산하면 2024년 기준으로 4632조원에 달한다.이는 재정경재부가 발표한 2024년도 ‘공공부문 부채(D3)’ 1738조원에 국민연금 미적립부채 1575조원, 군인연금 충당부채 267조원, 공무원연금 충당부채 1052조원이 더해진 수치다.국민 1인당으로 계산해보면 9000만 원 수준이라는 주장이다.박 의원은 “이재명 정부가 민생 쿠폰 지급 등 ‘표(票)플리즘’ 정책을 남발하면서도 미래세대가 짊어져야 할 진짜 우리나라 부채가 얼마인지는 공개하지 않는다”며 “D4에 대한 집계와 투명한 공개를 통해 나랏빚의 실상을 제대로 국민께 알려야 한다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com