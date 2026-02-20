자료사진(한경DB)

코스피가 장중 5800을 돌파했다.20일 오후 2시9분 현재 코스피는 전일 대비 118.25포인트(2.08%) 뛴 5795.5를 가리키고 있다. 1시50분께 코스피는 5806.6까지 치솟으며 사상 최고치를 경신했다.기관 투자자의 자금이 지수를 끌어올리고 있다. 기관은 유가증권시장에서 1조3021억원을 순매수하고 있다. 외국인과 개인은 각각 9946억원, 3581억원을 순매도하는 중이다.블랙록의 지분 확대 소식에 SK하이닉스(6.04%)가 급등하고 있다.장중 SK하이닉스는 95만원을 돌파하며 사상 최고가를 기록했다. 미국과 이란 간 긴장이 고조되며 한화에어로스페이스(9.14%)도 급등하고 있다. 또 한미 원전 협력 기대감에 두산에너빌리티(5.49%)도 사상 최고가 행진을 이어갔다.한편 코스닥 지수는 전일 대비 7.49포인트(0.65%) 하락한 1153.22를 가리키고 있다. 외국인과 기관이 각각 4179억원, 712억원을 순매도하며 지수를 끌어내리는 중이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com