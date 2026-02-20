장동혁 국민의힘 대표가 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열 전 대통령 1심 선고에 대한 입장을 밝히는 기자회견에서 발언하고 있다./2026.2.20 임형택기자

19일 1심에서 내란죄로 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령이 12.3 비상계엄에 대해 사과 입장을 낸 가운데 국민의힘 장동혁 대표가 ‘윤 어게인’ 세력과 결별하지 않겠다는 기자회견을 해 정치권이 혼란에 휩싸였다.20일 윤 전 대통령은 언론에 배포한 입장문을 통해 “구국의 결단이었으나 저의 부족함으로 인해 결과적으로 많은 좌절과 고난을 겪게 해 드린 것에 대해 국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 밝혔다.같은 날 국민의힘 장동혁 대표는 기자회견을 통해 사실상 ‘윤 어게인’ 기조를 고수하는 입장을 취해 당 안팎으로 거센 논란이 일고 있다.장 대표는 오전 국회에서 기자회견을 열고 “국민의힘은 내란죄에 대한 공수처의 수사가 위법하단 점도 일관되게 지적했다. 그러나 1심 판결은 이를 뒤집을 충분한 설명을 내놓지 못했다”며 “아직 1심 판결로서 무죄 추정의 원칙은 누구에게나 예외없이 적용돼야 한다”고 밝혔다.이에 대해 여권 뿐만 아니라 당 내부에서도 거센 비판이 쏟아져 나왔다.더불어민주당 정청래 대표는 “장 대표는 ‘윤어게인’을 넘어서 윤석열 대변인인가. 윤석열과 장동혁은 ‘윤-장’ 동체인가”라며 “역사 인식의 부재, 민주주의에 대한 몰이해, 민심에 대한 배신, 헌법정신의 훼손을 서슴지 않는 발언을 규탄한다”고 지적했다.한동훈 전 국민의힘 대표 역시 “장동혁 국민의힘 대표를 끊어내지 않으면 보수가 죽는다”라며 “이것은 ‘우리가 윤석열’ 선언”이라면서 “보수와 국민의힘이 죽는 길”이라고 강조했다.국민의힘 내 소장파 의원 모임 ‘대안과 미래’ 간사인 이성권 의원은 윤석열 전 대통령과 ‘절연’을 사실상 거부한 장동혁 대표를 향해 “국민과의 전쟁을 선포한 것”이라고 규정했다.이 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “절대다수 국민이 요구하는 ‘윤어게인’과의 절연을 당 분열로 받아들인 장 대표의 말은 국민과 절연하겠다는 것”이라며 “부정선거 음모론자들에 대한 단절 요구를 현 선거 시스템에 문제가 있다고 받아치는 모습은 스스로를 부정선거론자이자 윤어게인이라 천명한 것”이라고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com