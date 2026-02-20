서울생활권 '쌍용 더 플래티넘 온수역' 분양 본격화

서울 경계선에 위치해 서울 생활권 아파트로 주목 받은 '쌍용 더 플래티넘 온수역'이 20일 견본주택을 열고 분양을 본격화 하면서 관심이 집중되고 있다.쌍용 더 플래티넘 온수역은 부천시 소사구 괴안동 일원에 지하 3층~지상 최고 35층, 총 759세대 규모로 조성된다. 이 중 일반분양 물량은 전용면적 59·84㎡ 230세대다. 일반분양 물량의 타입별 가구수는 ▲59㎡A 96세대 ▲59㎡B 130세대 ▲84㎡B 4세대다.이 단지는 서울생활권 아파트라는 가치에 걸맞게 뛰어난 서울 접근성이 돋보인다. 특히 지하철 1·7호선이 교차하는 온수역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 아파트로, 이를 통해 가산디지털단지(10분대), 여의도(20분대), 서울역(30분대), 강남(30분대) 등 서울 주요 업무지구를 환승 없이 빠르게 이동할 수 있다.여기에 GTX-B 노선(예정)과 GTX-D 노선(계획), 서해선이 지나는 부천종합운동장역과 두 정거장 거리에 위치해 향후 광역 교통망 확충에 따른 수혜도 기대된다. 더불어 현재 추진 중인 수도권 서남부 광역철도(가칭·계획)가 온수역에 개통될 경우 목동역과 직결돼 서울 도심 접근성은 한층 더 개선될 전망이다.이와 함께 정주여건도 우수하다는 평가다. 우선 인근 동곡초를 도보로 통학할 수 있고, 역곡중·항동중·역곡고 등 중·고교가 인접해 교육환경이 우수하다. 또 주변에는 부천과학고의 개교도 확정됐다.이와 함께 인근에는 홈플러스, CGV, 역곡상상시장, 역곡남부시장, 홈플러스, CGV, 가톨릭대학교 부천성모병원 등 생활편의시설이 잘 갖춰져 있으며, 어린이공원과 항동근린공원, 푸른수목원, 항동저수지 등 대규모 녹지 공간이 조성돼 있다.쌍용 더 플래티넘 온수역은 상품설계도 주목할 만하다. 특히 단지는 KCC 하이엔드 창호와 시야 간섭이 없는 유리난간 등 고급 마감재를 적용해 품격을 높였으며, 최고 35층 초고층으로 랜드마크 가치를 강화했다.또 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍을 극대화했고, 내부는 드레스룸과 다용도실을 갖춘 혁신 평면으로 공간 활용도를 높였다.조경과 커뮤니티도 다채롭게 꾸민다. 먼저 조경으로는 중심 광장인 커뮤니티 프라자를 비롯해 어린 자녀와 부모가 함께 할 수 있는 테마 놀이터(2개소) 및 유아놀이터(1개소), 헬스가든 등이 마련된다. 또 커뮤니티는 피트니스 클럽, GX룸, 어린이집, 작은 도서관, 경로당 등 다양한 시설이 마련됐다.이 밖에도 단지는 LG ThinQ Home 시스템을 적용해 스마트 라이프로 지원한다. 이는 가전과 홈넷을 통합한 특화 어플리케이션이다. 이를 통해서는 엘리베이터 호출, 전기·수도 등 에너지 사용량 조회 및 관리, 냉장고·세탁기·건조기 등 LG스마트 가전 컨드롤 등이 가능하다.한편 쌍용 더 플래티넘 온수역은 수도권 비규제 지역에 속해 청약, 대출 등에서 상대적으로 자유로운 것이 강점이청약일정은 오는 23일(월) 특별공급을 시작으로 24일(화) 1순위, 25일(수) 2순위 청약을 받는다. 이후 3월 4일(수) 당첨자를 발표하고, 3월 16일(월)부터 18일(수)까지 3일간 정당계약을 실시한다.1순위 청약은 청약통장 가입기간 1년 이상, 지역·면적별 예치금액 이상을 납입한 만 19세 이상의 부천시 및 수도권(서울·경기·인천) 거주자라면 세대주, 세대원, 유주택자 모두 가능하다. 전매제한은 1년이지만, 실거주 의무가 없고, 재당첨 제한도 적용되지 않는다.쌍용 더 플래티넘 온수역의 견본주택은 서울특별시 구로구 오류동 일원에 위치하며, 입주는 2028년 10월 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com