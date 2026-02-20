주식회사 대관, 매운맛 트렌드 반영 ‘요미조미 불맛 돌김자반’ 출시

종합식품 수출기업 주식회사 대관(대표 류창수)이 자사 농수산식품 브랜드 선지원을 통해 신제품 ‘요미조미 불맛 돌김자반’을 출시하며 글로벌 김(Gim/Seaweed) 시장 공략에 나섰다고 밝혔다.이번 신제품은 전통적인 김자반 제품에 글로벌 매운맛 트렌드를 접목한 전략형 제품으로, 국내는 물론 해외 시장 확대를 목표로 기획됐다.최근 북미·일본·동남아시아 등지에서 김 스낵과 김 가공식품 소비가 확대되는 추세다. 김은 저칼로리·식물성 기반(Plant-based) 식품으로 분류되며 건강 간식으로 인식되고 있고, 간편식(HMR) 및 토핑형 제품에 대한 수요도 늘고 있다. 또한 K-콘텐츠 확산과 함께 한국식 매운맛 제품에 대한 관심이 높아지면서, 매콤한 풍미를 가미한 김 제품 역시 주목받는 흐름이다.‘요미조미 불맛 돌김자반’은 국내산 돌김을 사용해 깊은 향과 바삭한 식감을 살리고 불맛 소스의 매콤함과 감칠맛을 더해 기존 김자반과 차별화된 맛을 구현한 것이 특징이다. 밥 위에 뿌려 먹는 토핑형 제품으로 설계돼 주먹밥, 비빔밥, 덮밥, 샐러드, 파스타 등 다양한 메뉴에 활용 가능하며, 간편하면서도 풍미를 더할 수 있는 제품으로 개발됐다.주식회사 대관은 특히 해외 시장에서 ‘Rice Topping’, ‘Korean Spicy Gim Flakes’ 콘셉트로 포지셔닝해, 현지 유통 채널과 온라인 플랫폼을 중심으로 마케팅을 전개할 계획이다. 기존 조미김 및 김 스낵 중심의 수출 구조에서 벗어나, 메뉴 확장형 김 가공식품으로 카테고리를 확대한다는 전략이다.주식회사 대관 관계자는 “글로벌 시장에서 김은 단순한 반찬을 넘어 건강 스낵이자 기능성 식품 원료로 인식되고 있다”며 “K-매운맛 트렌드와 결합한 불닭맛 돌김자반을 통해 프리미엄 김 가공식품 시장에서 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “일본, 미국, 중국 등 주요 수출 국가를 중심으로 현지 소비 트렌드에 맞춘 맞춤형 마케팅을 강화할 계획”이라고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com