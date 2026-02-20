배경훈 과학기술정보통신부 장관(연합뉴스)

정부가 국가대표 인공지능(AI) 모델 개발을 지원을 위해 추진하는 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트'에 모티프테크놀로지스 정예팀이 추가로 합류했다.과학기술정보통신부는 20일 독자 AI 프로젝트 추가 공모에 참여한 모티프테크놀로지스, 트릴리온랩스 컨소시엄을 대상으로 심층 평가를 진행한 결과, 모티프테크놀로지스가 선정됐다고 밝혔다.정예팀에는 모티프테크놀로지스와 모레, 크라우드웍스, 엔닷라이트, 서울대학교 산학협력단, 한국과학기술원, 한양대학교 산학협력단, 삼일회계법인, 국가유산진흥원, 에이치디씨랩스, 매스프레소, 에누마코리아, 경향신문사, 전북테크노파크, 모비루스, 엑스와이지, 파두가 참여한다.정예팀은 독자적 AI 기술에 기반해 300B(매개변수 3천억개)급 추론형 거대언어모델 개발을 목표로 한다.모티프테크놀로지스는 지난달 1차 평가를 통과한 LG AI연구원, 업스테이지, SK텔레콤과 함께 세계 최고 수준의 독자 AI 모델 개발을 목표로 혁신 경쟁에 참여하게 된다.당초 1차 평가에서 네이버클라우드와 NC AI가 각각 탈락하며, 4개 정예팀이었던 지원 대상이 3개 팀만 선정돼 정부는 추가 공모를 진행한 바 있다.정부는 이번에 추가로 선정된 모티프테크놀로지스를 포함한 4개 정예팀(LG AI연구원, 업스테이지, SK텔레콤)을 대상으로 8월 2차 평가를 진행해 3곳을 선정하며 올해 말 최종 지원 대상으로 2개 팀을 선정할 예정이다.한편 이번 추가 정예팀에서 밀려난 트릴리온랩스는 "이번 독자 파운데이션 모델 구축 사업 결과를 겸허히 수용한다"면서 "향후 기회가 주어진다면 더욱 준비된 모습으로 다시 도전하겠다"는 입장을 냈다.강홍민 기자 khm@hankyung.com