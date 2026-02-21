나경원 국민의힘 의원(한경DB)

나경원 국민의힘 의원은 20일 국민의힘 내부 문제를 두고 "국민의힘 구성원 모두가 스스로의 책임과 역할에 대해 자성하고 고민해야 할 때"라고 강조했다.나 의원은 이날 페이스북을 통해 "장 대표 기자회견이 끝나자 작심 비판이 이어진다. 다양한 의견이 존재하는 것은 건강한 정당의 모습이고 충정으로 이해되나 그 표현 방식과 시점에 대해서는 심각한 문제가 아닐 수 없다"며 "정치적으로 의도된 발언은 국민께 혼란을 줄 수 있다"고 했다.이어 "지금은 누가 더 옳은가를 따질 때가 아니라, 무엇이 더 시급한가를 판단해야 할 시점"이라고 말했다.나 의원은 "장 대표 또한 내부 의견을 공개적으로 차단하는 듯한 메시지에는 문제가 있다"며 "당내 의견을 조금 넓게 듣고 확장하는 방향이었으면 하는 아쉬움이 있다"고 말했다.그러면서 "지금 우리는 '사법파괴 3대 악법'이라는 중대한 과제 앞에 서 있다"며 "재판소원제 도입, 대법관 수 대폭 확대, 법왜곡죄 신설 등은 사법 체계의 구조와 권력 분립의 균형을 근본적으로 흔드는 사안이다. 속도전으로 추진될 경우 그 파장은 정권을 넘어 국가 질서 전반을 무너뜨린다"고 했다.이어 "당의 주요 인사들 간 공개적으로 비판을 이어가는 모습은 전략적으로 바람직하지 않다"며 "내부를 향한 강한 문제 제기가 오히려 당의 결속력을 약화시키는 결과로 이어지는 건 이재명 정부와 민주당이 원하는 함정"이라고 말했다.앞서 장 대표는 윤 전 대통령이 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련, 이날 기자회견을 열고 "안타깝고 참담하다"며 "아직 1심 판결이다. 무죄추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다"고 밝혔다.당내에서 윤 전 대통령에 대한 절연 요구가 나오는 것에는 "단호하게 절연해야 할 대상은 오히려 자신들의 이익을 위해 대통령과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기 하는 세력"이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com