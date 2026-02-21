국민의힘 현직 원외 당협위원장을 비롯한 25명은 21일 성명을 내고 "더 이상 당을 민심 이반의 늪으로 밀어 넣지 말고 사퇴하라"며 "그것만이 우리 보수가 진정으로 국민 곁으로 돌아갈 수 있는 유일한 길"이라고 말했다.
이들은 "12·3 계엄에 대한 법원의 판결 취지를 양심의 흔적 운운하며 폄훼하는 반헌법적 인식에 우리는 결코 동의할 수 없다"며 "비판 세력을 ‘절연해야 할 대상’으로 규정하며 당원들을 갈라치기 하는 리더십은 국민의힘을 스스로 폐쇄적인 성벽 안에 가두는 자해적 고립에 불과하다"고 지적했다.
그러면서 "민심을 거스르는 독단의 정치를 통합으로 포장해 국민과 당원을 기만하는 위선을 당장 멈추라"고 덧붙였다.
앞서 장 대표는 전날 기자간담회를 열어 12·3 계엄은 내란에 해당한다는 윤석열 전 대통령에 대한 1심 판결을 무죄 추정의 원칙을 내세우며 반박했다. 당 안팎에서 윤 전 대통령, 그리고 윤어게인 세력과의 절연 요구를 사실상 거부한 것으로 풀이된다.
이번 성명에는 국민의힘에서 제명된 김종혁 전 최고위원, 함경우 전 조직부총장을 비롯해 김경진(서울 동대문을), 김근식(서울 송파병), 오신환(서울 광진을), 이재영(서울 강동을), 장진영(서울 동작갑), 최돈익(안양만안), 함운경(서울 마포을) 등 당협위원장들이 이름을 올렸다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지