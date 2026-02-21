홈 한경BUSINESS [속보] 靑 "美상호관세는 무효…글로벌관세 10% 등 美조치 면밀 파악" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602215466b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.21 17:10 수정2026.02.21 17:10 강홍민 기자 청와대사진기자단靑 "美상호관세는 무효…글로벌관세 10% 등 美조치 면밀 파악"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 국민의힘 내부 분열 확산···원외 위원 25인 "장동혁 사퇴하라" “6000원에 사서 5만원에 판다”...또 ‘스벅’에 오픈런하는 사람들 60억 아파트도 가격 '뚝'..."주택 시장, 이성 되찾고 있어" "아 옛날이여"...잘나갔던 일본 '엔화'의 추락 윤석열 전 대통령 '무기징역' 받은 날...슈주 최시원, 의미심장 글