신영자 롯데재단 의장. 사진=롯데재단

롯데재단 신영자 의장이 21일 별세했다. 향년 85세.신 의장은 롯데 창업주 고(故) 신격호 명예회장의 적장녀로, 아버지와 함께 롯데의 성공 신화를 이끈 인물이다.롯데호텔과 롯데백화점 및 롯데면세점을 업계 최상위권으로 성장시켰고, 롯데쇼핑 사장을 역임하며 성공적으로 사업을 이끌었다.특히 국내 최초로 면세점을 선보이는 등 선도적인 역할을 수행했으며, 이러한 공로로 유통업계의 ‘대모’로 불렸다. 국내 재계 2세 경영인 가운데서도 능력이 출중하다는 대내외적 평가를 받는다.2009년 롯데삼동복지재단 초대 이사장으로 취임한 데 이어, 2012년에는 롯데장학재단과 롯데복지재단에서 각각 2대, 3대 이사장으로 역임하며 사회공헌 사업에 큰 힘을 쏟았다.청년 인재 육성과 소외계층 지원, 그리고 신 명예회장의 고향인 울산 지역 돕기에 많은 노력을 기울였다.또한 2023년 장녀인 장혜선 이사장이 롯데장학재단과 롯데삼동복지재단에 취임한 이후, 재단을 성공적으로 이끌 수 있도록 도우며 신격호 리더십을 재조명하는데 힘써왔다.이처럼 3대에 걸친 나눔의 정신 속에서 롯데재단은 40여 년간 약 52만 명에게 25000억원 규모를 지원하며 노블레스 오블리주를 실천했다.신 의장은 자녀들이 함께한 가운데 21일 서울 신촌 세브란스병원에서 임종했다.장례는 롯데장학재단 장혜선 이사장이 상주를 맡아 장례식장에서 ‘롯데재단장’으로 3일간 치른다.장지는 경기도 광주시에 있는 한남공원묘원이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com