서울 송파구 마천동에 위치한 '나눔교복 매장'에서 관계자들이 관내 학교 교복과 활동복을 정리하고 있다. 사진=연합뉴스

이재명 대통령이 학생들의 교복비를 언급한 것과 관련해 교육부가 전수조사를 검토 중인 것으로 확인됐다.22일 교육부에 따르면 지난 20일 오후 정부세종청사에서 열린 교복 제도 관련 부처별 대응 방안 회의에서 이 같은 방안을 논의했다.회의에는 교육부 차관 주재로 열린 이 회의에는 재정경제부와 기획예산처, 공정거래위원회, 중소벤처기업부 등 5개 부처가 참여했다.교육부 관계자는 "17개 시도교육청을 통해 학교별로 교복비를 전수조사하는 방안을 검토 중"이라 전했다.23일에는 교육부와 시도교육청이 관련 회의를 하는 방안도 논의 중이다.이는 이재명 대통령의 주문에 따른 것이다. 이 대통령은 지난 12일 수석보좌관회의에서 최근 교복 구입비가 60만원에 육박한다며 대책 마련을 촉구한 바 있다.이에 최교진 교육부 장관은 지난 19일 자신의 SNS를 통해 "업체들의 담합 행위나 불공정 행위는 없었는지 살펴보겠다"면서 "협동조합 활성화를 통한 가격 적정화 등 여러 대안을 열어놓고 검토하겠다"고 언급한 바 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com