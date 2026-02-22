서 교수는 메일에서 "20여 년 동안 행사를 강행한다 하여 독도가 일본 땅이 되지 않는다"며 "독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 영토이기 때문"이라고 지적했다.
또 "더 이상 일본 국민을 대상으로 거짓된 선동을 멈추고 '다케시마의 날' 행사를 빠른 시일내에 철폐하라"고 강조하며 독도 역사에 관한 영상도 첨부했다.
서 교수는 "지방 소도시에서 시작했던 '다케시마의 날' 행사가 이제는 많은 유력 매체들이 일본 전역으로 보도하면서 관심이 많아진 게 사실"이라고 전했다.
특히 "지속적인 행사로 인해 도쿄에 '영토주권전시관'이 만들어 졌고, 초중고 교과서에 '독도는 일본 땅'이라는 내용이 삽입되는 등 지금까지 다양한 성과를 내기도 했다"고 덧붙였다.
서 교수는 "이제부터라도 행사에 대한 단호한 대응이 필요하다"며 "독도에 대한 전방위적인 국제 홍보를 강화해 나가야 할 것"이라고 강조했다.
한편, 시마네현은 다케시마 불법 편입 고시일인 2월 22일을 '다케시마의 날'로 정해 2006년 부터 매년 기념행사를 열어 왔고, 올해도 정부에서 파견한 차관급 인사가 참석한다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
