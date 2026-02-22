최태원 SK그룹 회장은 20일(현지 시간) 올해 SK하이닉스 영업이익에 대해 이같이 내다봤다.
최 회장은 이날 미국 워싱턴에서 최종현학술원 주최로 열린 ‘2026 트랜스퍼시픽 다이얼로그’(TPD) 행사에 참석했다.
그는 “지난해 시장에서는 SK하이닉스의 올해 영업이익이 500억 달러 이상이 될 것으로 예상했다. 12월의 전망”이라고 밝혔다.
이어 “1월에는 700억 달러 이상이 될 수도 있다고 봤다”며 “지금 새로운 예상치는 1000억 달러를 넘을 수도 있다”고 말했다.
최 회장은 “이는 정말 좋은 소식처럼 들린다”면서도 “1000억 달러의 손실이 될 수도 있다. 변동성이 매우 크다. 신기술은 하나의 다른 해결책일 수도 있지만 모든 것을 없앨 수도 있다”고 했다.
최 회장은 AI 인프라 확산에 따른 메모리 반도체 공급 확산 문제를 거론하며 “우리는 HBM, 즉 고대역폭메모리를 만들고 있다”고 말했다. 이어 “우리는 더 많은 ‘괴물 칩(monster chip)’을 만들어야 한다. 요즘 이 몬스터 칩이야말로 우리 회사에 진짜 큰 돈을 벌어다 주는 제품”이라고 설명했다.
다만 “이 부족 현상(shortage)은 전혀 다른 이야기를 만들어낸다. (시장에서) HBM의 마진은 60%인데, 일반 칩의 마진은 80%”라며 “HBM 대신 일반 칩을 파는 것이 더 이익이 되는 상황이다. 이것이 하나의 왜곡(distortion)”이라고 지적했다.
그러면서 “또 다른 문제는 비(非) AI 분야”라며 “PC나 스마트폰 제조사들조차 예전만큼의 애플리케이션을 만들지 못하고 있고, 이들 중 일부는 아마도 사업을 접게 될 것이다. 이러한 부족 현상이 세계 산업 구조를 완전히 다르게 바꾸고 있다“고 진단했다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
