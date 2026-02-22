최태원 SK그룹 회장. 사진=연합뉴스

“(시장에서) 지금 새로운 예상치는 1000억 달러(약 144조8500억 원)를 넘을 수도 있다고 한다.”최태원 SK그룹 회장은 20일(현지 시간) 올해 SK하이닉스 영업이익에 대해 이같이 내다봤다.최 회장은 이날 미국 워싱턴에서 최종현학술원 주최로 열린 ‘2026 트랜스퍼시픽 다이얼로그’(TPD) 행사에 참석했다.그는 “지난해 시장에서는 SK하이닉스의 올해 영업이익이 500억 달러 이상이 될 것으로 예상했다. 12월의 전망”이라고 밝혔다.이어 “1월에는 700억 달러 이상이 될 수도 있다고 봤다”며 “지금 새로운 예상치는 1000억 달러를 넘을 수도 있다”고 말했다.최 회장은 “이는 정말 좋은 소식처럼 들린다”면서도 “1000억 달러의 손실이 될 수도 있다. 변동성이 매우 크다. 신기술은 하나의 다른 해결책일 수도 있지만 모든 것을 없앨 수도 있다”고 했다.최 회장은 AI 인프라 확산에 따른 메모리 반도체 공급 확산 문제를 거론하며 “우리는 HBM, 즉 고대역폭메모리를 만들고 있다”고 말했다. 이어 “우리는 더 많은 ‘괴물 칩(monster chip)’을 만들어야 한다. 요즘 이 몬스터 칩이야말로 우리 회사에 진짜 큰 돈을 벌어다 주는 제품”이라고 설명했다.다만 “이 부족 현상(shortage)은 전혀 다른 이야기를 만들어낸다. (시장에서) HBM의 마진은 60%인데, 일반 칩의 마진은 80%”라며 “HBM 대신 일반 칩을 파는 것이 더 이익이 되는 상황이다. 이것이 하나의 왜곡(distortion)”이라고 지적했다.그러면서 “또 다른 문제는 비(非) AI 분야”라며 “PC나 스마트폰 제조사들조차 예전만큼의 애플리케이션을 만들지 못하고 있고, 이들 중 일부는 아마도 사업을 접게 될 것이다. 이러한 부족 현상이 세계 산업 구조를 완전히 다르게 바꾸고 있다“고 진단했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com