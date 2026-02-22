20일 서울 중구 우리은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 131.28포인트(2.31%) 오른 5,808.53으로 거래를 마감했다. 사진=연합뉴스

올해 들어 코스피가 38% 급등하며 사상 최고치 랠리를 이어가고 있지만 외국인은 순매도 규모는 9조원을 넘어선 것으로 나타났다. 외국인들이 대규모 차익 실현에 나선 것이라는 분석이 제기된다.22일 한국거래소에 따르면 외국인은 올해 들어 이달 20일까지 코스피 시장에서 9조1,560억원을 순매도했다. 이는 지난해 연간 순매도액 4조6,550억원의 두 배 수준이다. 코스피200선물시장에서도 3조7,970억원을 순매도하며 현·선물 양시장에서 모두 매도 우위다.지수 급등 국면에서 외국인은 특히 반도체주를 집중적으로 팔았다.가장 많이 순매도한 종목은 삼성전자로, 9조5,540억원어치를 내다 팔았다. 삼성전자 주가는 올해 들어 59% 급등했고, 지난 19일에는 사상 처음으로 '19만전자'에 올라섰다. 그러나 외국인은 이를 차익 실현 기회로 삼은 모습이다.두 번째로 많이 판 종목은 SK하이닉스로 5조9,720억원을 순매도했다. 이어 현대차 5조2,940억원, SK스퀘어 6,370억원, 현대모비스 6,090억원, 현대글로비스 5,420억원 순이었다.기관이 매수세를 강화하는 가운데 외국인은 차익 실현에 집중하며 엇갈린 흐름을 보였다. 다만 이를 추세적 하락에 대한 베팅으로 보기는 어렵다는 분석이 우세하다.이경민 대신증권 연구원은 "올해 외국인이 코스피 시장에서 매도세를 나타내고 있지만, 이는 코스피 추세적 하락에 대한 '베팅'으로 보기는 어렵다"며 "매도 대부분이 반도체주로 집중된 점을 볼 때 많이 오른 종목 비중을 줄이는 단기적인 리밸런싱(재조정) 과정으로 본다"고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com