서울 시내에 부착된 카드 대출 관련 광고물. 2024.6.28 사진=연합뉴스

정부의 대출규제 강화로 1·2금융권에서 자금을 조달 못 한 중저신용자가 증가하는 가운데 작년 4분기 대부업체 신규대출 금액 역시 급증한 것으로 나타났다.23일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 허영 더불어민주당 의원실에 제출한 상위 대부업체 30곳의 신규대출 금액 통계에 따르면 지난해 4분기 새로 발생한 대출금액은 7955억원으로 집계됐다.이는 지난 2022년 2분기 1조 243억원 이후 최대치다. 1년 전(6468억원)과 비교하면 23%, 직전 분기(7366억원)보다는 8% 늘어난 규모다.‘레고랜드 사태’ 직후 유동성 경색과 조달금리 급등으로 대부업권이 위축됐던 지난 2023년 1분기(2000억원)와 비교하면 4배 가까이로 급증했다.신규대출 금액은 지난 2024년 3분기부터 지난해 2분기까지 줄곧 6000억원대에 정체돼 있다가 작년 3분기 7000억원대로 늘어났고 4분기 8000억원에 육박했다.한동안 6만명대 머물던 신규 이용자 수도 지난해 3분기 7만 8991명, 4분기 8만 7227명으로 크게 증가했다.업계에서는 정부의 대출규제 여파로 이전에 1·2금융권에서 대출이 가능했던 수요까지 대부업으로 몰렸다고 분석하고 있다.특히 이렇게 ‘대출 풍선 효과’가 일어나면 기존에 대부업체를 이용하던 저신용자들의 경우 돈줄이 막히며 불법사금융으로 향하게 될 것이란 우려도 나온다.대부협회 통계에 따르면 지난 2023년 기준 불법사금융 평균 금리는 535%로 집계됐다. 반면 등록 대부업체는 법정 최고금리인 연 20%를 준수해야 한다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com