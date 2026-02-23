서울 송파구 한 부동산 중개소에 게시된 급매 안내문./2026.2.12 사진=한경 임형택기자

지난해 서울 아파트 실거래가가 전년 대비 13.5% 상승하며 기록적인 폭등기였던 2021년 이후 최대 상승 폭을 기록했다.금리 인상과 대출 규제 속에서도 서울 주택 시장의 실질작인 가격 흐름은 강한 우상향 곡선을 그린 것으로 나타났다.23일 서울시가 발표한 한국부동산원의 ‘공동주택 실거래가격지수’ 분석 결과에 따르면 작년 12월 서울 아파트 매매가는 전년 동월 대비 13.49%올랐다.2021년 10월 정점 이후 하락세를 보이던 시장이 2023년부터 반등하기 시작해 뚜렷한 회복세를 굳힌 모양새다.권역별로는 강남·서초·송차가 포함된 동남권이 1.43% 상승하며 전체 지수를 견인했다. 규모별로는 40㎡ 이하 초소형 아파트가 0.94% 올라 가장 두드러진 오름세를 보였다.도심권을 제외한 서북·서남·동북권 역시 일제히 상승했으며 특히 동북권은 전월 대비 1.01% 상승해 눈길을 끌었다.전세 시장의 불안도 심화되고 잇다. 지난해 연간 전세가 상승률은 5.6%로 2024년 대비 두 배 이상 뛰며 최근 5년 중 가장 높았다. 이는 실거주 의무 등 정부의 잇따른 규제 강화로 인해 전세 매물 공급이 많이 감소한 데 따른 영향으로 풀이된다.한편 올해 1월 토지거래허가 신규 신청은 6450건으로 전월 대비 33.6% 급증했다. 신청 가격 역시 전월 대비 1.8% 오르며 상승세를 이어갔으나 작년 12월(2.31%)에 비해서는 상승 폭이 둔화된 양상을 보였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com