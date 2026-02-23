모아교육그룹, 우수 교수에 벤츠 E-Class·5천만원 연구비 지원

-'모아 올해의 교수상' 제도로 교육 콘텐츠 질적 향상 도모

지난 2월 7일 코엑스 마곡 컨벤션센터 르웨스트홀에서 열린 '2026 모아 합격자 페스티벌'에서 제2대 모아 교수 대상 시상식이 진행됐다. 수상자에게 벤츠 E-Class와 5천만원 규모 연구비를 지원된다.모아교육그룹 교수 대상은 최다 합격생 배출과 높은 수강생 만족도를 기록한 교수에게 수여되는 최고 영예의 상이다. 수상자에게는 벤츠 E-Class 승용차와 '모아 마스터 펠로우십'이 제공된다.'모아 마스터 펠로우십'은 최대 5,000만 원 상당의 연구비와 해외 연수 기회를 포함한 지원 프로그램으로 강의 콘텐츠 개발, 교수법 연구, 해외 선진 교육기관 벤치마킹 등 다양한 활동을 지원받을 수 있다. 또한 명예의 전당에 헌액되는 영예도 함께 주어진다.이번 제2대 수상자로는 건축·기계 분야 대표 강사인 이지원 교수가 선정됐다. 제1대 명예의 전당 주인공인 함형덕 교수가 직접 수상자를 발표했으며, 이지원 교수는 "전혀 예상하지 못한 큰 영광"이라며 "모아교육그룹의 지원과 수강생들 덕분"이라고 겸손하게 소감을 밝혔다.모아교육그룹 이원행 이사는 "우수한 교수진이 최상의 강의를 제공할 수 있도록 지원을 아끼지 않고 있다"며 "이러한 투자가 결국 수강생들의 합격률 향상과 교육 만족도로 이어진다"고 설명했다.한편 모아교육그룹은 동영상 교육 브랜드 '모아바', 오프라인 교육기관 '모아소방전기학원'과 '모아직업기술교육원', 출판 브랜드 '모아북스' 등을 운영하며 대한민국 기술인 양성에 앞장서고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com