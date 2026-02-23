모비데이즈, '센티멘탈 밸류' 첫 영화 투자 프로젝트로 영상 콘텐츠 IP 사업 본격화

종합 미디어 콘텐츠 그룹 모비데이즈(대표 유범령)가 2월 18일 개봉한 영화 '센티멘탈 밸류'(수입: 그린나래미디어)에 공동제공사로 참여한다고 밝혔다. 이번 프로젝트는 모비데이즈의 첫 영화 투자 사례로, 영상 콘텐츠 IP 사업 확장의 출발점이 될 것으로 기대된다.'센티멘탈 밸류'는 영화감독인 아버지와 두 딸이 한 편의 영화를 계기로 그동안 이해하지 못했던 자신과 서로를 마주하게 되는 과정을 그린 작품이다. 제78회 칸영화제 경쟁부문에 초청돼 심사위원대상을 수상했으며, 아카데미 작품상을 포함해 9개 부문 후보에 오르며 전 세계적인 관심을 받고 있다.특히 국내에서 '사랑할 땐 누구나 최악이 된다'로 주목받은 요아킴 트리에 감독과 레나테 레인스베 배우가 다시 호흡을 맞춘 작품으로, 엘 패닝, 스텔란 스카스가드 등 세계적 배우들이 출연해 화제를 모았다. 주요 출연진 4인이 모두 아카데미 연기상 후보에 오르며 인디와이어, 타임지, 롤링스톤, 버라이어티 등 유수 매체는 물론 버락 오바마 전 미국 대통령, 폴 토마스 앤더슨 감독, 페드로 알모도바르 감독에게도 '올해 최고의 영화'로 언급되며 작품성을 인정받았다.모비데이즈는 2014년 설립 이후 디지털 마케팅을 기반으로 성장해온 콘텐츠 기업이다. 2022년 코스닥 상장 이후 K-POP IP 커머스 플랫폼 'COKODIVE'를 통해 글로벌 팬덤 비즈니스를 전개하고 있으며, 모바일 게임 퍼블리싱 사업에서도 '별의 전쟁', '로엠 짝퉁겜'을 양대 앱마켓 1위에 올리는 등 IP 운영 역량을 입증해왔다.회사 측은 11년간 축적해온 데이터 기반 디지털 마케팅 노하우를 영화 산업에 접목해 성과를 창출하겠다는 계획이다. 퍼포먼스 마케팅(P&A) 전략과 팬덤 기반 콘텐츠 확장 방식 등 기존 IP 사업에서 검증된 방법론을 영화 프로젝트에도 적용할 방침이다.모비데이즈 영상 콘텐츠 IP 사업 담당자는 "이번 '센티멘탈 밸류' 투자 참여는 디지털 마케팅과 IP 커머스 역량을 영상 콘텐츠 영역으로 확장하는 첫 사례"라며 "칸 영화제 심사위원대상 수상과 아카데미 9개 부문 후보에 오른 작품에 함께하게 돼 뜻깊다"고 밝혔다.이어 "앞으로 영화 및 영상 콘텐츠 IP 사업을 본격적으로 확대해 나갈 것"이라며 "마케팅부터 배급, 팬덤 이벤트, 굿즈 기획까지 아우르는 통합 콘텐츠 유통 모델을 구축해 종합 미디어 콘텐츠 그룹으로서의 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com