경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습./2026.2.22 임형택기자

미 연방대법원이 국제비상경제권한법 IEEPA에 근거한 상호관세에 대해 위법 판결을 내리자 도널드 트럼프 미국 대통령이 즉각 관세정책 ‘플랜B’를 가동한 가운데 이번 조치가 미국 외 국가들 및 금융시장에는 단기적으로 호재가 될 것이라는 전망이 나왔다.23일 iM증권에 따르면 미 연방대법원 판단 이후 트럼프 대통령은 무역법 122조를 근거로 전 세계에 10% 관세를 부과하고 이를 15%로 인상하겠다고 밝힌 데 이어 무역확장법 232조와 무역법 201조 301조 관세법 338조 등 추가 카드도 검토하고 있다고 밝혔다.상호관세는 제동이 걸렸지만 정책의 큰 틀은 유지됐다는 분석이다. 다만 대법원 판결로 관세정책의 정당성과 동력이 약화됐다는 평가가 나온다.ABC 뉴스와 워싱턴포스트 여론조사에서 관세정책 반대는 64%로 찬성 34%를 크게 웃돌았다.관세정책이 MAGA의 핵심이라는 점에서 지지율과 11월 중간선거에도 부담이 될 수 있다는 관측이다.무역법 122조에 따른 관세는 최장 150일만 가능하고 연장에는 의회 승인이 필요하다.대외 협상력 약화도 불가피하다는 분석이다. 미 대법원은 중국 캐나다 멕시코에 대한 펜타닐 관세 역시 위법으로 판단했다.이에 따라 미국의 대중국 무역가중평균 관세율은 36.8%에서 21.2%로 낮아질 것으로 추정된다.예일대 예산연구소는 중국산 수입품 실효관세율이 약 3분의 2가량 하락할 것으로 내다봤다.단기적으로 중국의 대미 수출과 글로벌 제조업 경기 회복에 힘이 실릴 수 있다는 전망이다.관세 환급 소송 가능성과 재정 부담 확대는 달러 약세 요인으로 거론된다. 일부 추정에 따르면 관세 환급 등으로 2026년 미국 재정수지 적자 규모가 0.5%p 확대될 수 있다.동시에 관세 후퇴가 미국 내 물가 압력을 낮추고 소비심리를 개선시킬 경우 글로벌 자금의 위험자산 선호를 자극할 가능성도 있다.관세 환급 규모는 최대 1750억 달러로 추정된다. 상호관세 위법 판결이 트럼프 관세정책에 외상보다 깊은 내상을 남겼다는 평가가 나오는 배경이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com