직장인들의 주머니 사정이 좀처럼 나아지지 않고 있다. 지난해 임금 근로자 소득 증가율이 3%대에 머물며 관련 통게 작성 이해 역대 두번째로 낮은 수준을 기록했다.특히 고령화 여파로 60대 임금이 20대를 추월하는 등 세대 간 소득 역전 현상도 뚜렷해졌다.23일 국가데이터처가 발표한 ‘2024년 임금근로 일자리 소득(보수) 결과’에 따르면 2024년 12월 기준 근로자 평균 소득은 375만원으로 전년 대비 12만원(3.3%) 증가했다.이는 2023년(2.7%)보다는 높지만 2016년 통계 작성이후 두 번째로 낮은 수치다.기업 규모별 양극화는 여전했다. 대기업 근로자의 평균 소득은 613만원으로 1년새 20만원이 늘어난 반면 중소기업은 9만원 오른 307만원에 그쳤다.대기업과 중소기업 간 임금격차는 약 2배 수준을 유지했다.눈에 띄는 대목은 연령대별 소득변화다. 60대 평균 임금 (293만원)이 20대(271만원)를 앞질렀으며 증가율 측면에서도 70세 이상 (5.8%)과 60대(3.8%)가 청년층인 20대(3.0%)와 30대(2.9%)를 크게 웃돌았다.이는 돌봄 수요 증가와 정부의 노인 일자리 사업 확대 등에 따른 영향으로 분석된다.산업별로는 금융·보험업이 777만원으로 가장 높은 연봉을 기록한 가운데 숙박·음식업은 188만원으로 최하위에 머물러 산업 간 소득 불균형도 심각한 것으로 나타났다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com