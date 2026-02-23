AI 병상 모니터링 시스템, 디지털 헬스케어 선도 서비스로

만성질환 관리 플랫폼 ‘웰체크’와 연계…‘전국민 재택 모니터링’으로 확대

박형철 대웅제약 ETC본부장이 23일 동대문 JW메리어트호텔에서 열린 '대웅제약 디지털 헬스케어 솔루션 기자간담회'에서 발표를 하고 있다. 사진=대웅제약

박형철 대웅제약 ETC본부장(왼쪽부터), 이영신 씨어스테크놀로지 대표, 양문술 대한병원협회 미래헬스케어위원회 위원장, 이규민 중소병원간호사회 회장, 아이쿱 조재형 대표, 스카이랩스 박선희 상무, 퍼즐에이아이 김용식 대표가 질의응답에 답하고 있다. 사진=대웅제약

대웅제약이 AI 입원환자 모니터링 시스템 씽크(thynC)에 대해 “향후 병원과 가정을 연결하는 ‘24시간 전 국민 건강 모니터링 시스템’으로 발전시킬 것”이라는 비전을 밝혔다. 10만 병상 씽크 적용, 디지털 헬스케어 매출 3000억원 등 올해 목표도 제시됐다.대웅제약은 23일 오전 ‘디지털 헬스케어 비전 발표 기자 간담회’를 열고 씽크의 성과와 향후 씽크를 퇴원 또는 재택 환자에게도 적용하는 ‘올뉴씽크’ 비전을 발표했다. 이 자리에는 씽크에 연동되는 의료 솔루션 개발사의 주요 관계자들도 참석해 자사 솔루션의 기술력과 강점을 설명했다.박형철 대웅제약 ETC 마케팅 본부장은 “씽크는 의료진이 환자를 보지 못하는 순간에도 24시간 깨어있는 눈이 되어 환자의 곁을 지킨다”면서 “단순한 기술 도입을 넘어 환자의 생명 골든타임을 확보하고, 의료진의 과중한 업무 부담을 획기적으로 줄여주는 혁신”이라고 밝혔다.씽크는 디지털 헬스케어 솔루션 전문기업 씨어스테크놀로지가 개발해 대웅제약이 지분투자를 통해 도입한 입원환자 실시간 모니터링 솔루션이다. 환자에게 센서가 탑재된 무선 웨어러블 기기를 부착해 심전도, 혈압, 산소포화도 등 생체신호를 실시간으로 확인, 수집할 수 있는 것이 특징이다.이를 통해 위험한 환자 상태를 즉시 발견할 수 있고, 활력 징후 확인을 직접 해야 하는 상황이 줄어 간호사를 비롯한 의료진의 업무 부담이 크게 줄 수 있다. 이규민 중소병원 간호사협회 회장(청도 성심병원 간호본부장)은 “싱크 도입 후에는 중앙 모니터를 통해 병실을 찾아가지 않고도 실시간 환자 상태가 한눈에 다 보이니 간호사들이 더 집중적으로 케어할 수 있는 환자들에게 집중할 수 있는 환경이 조성됐다”고 말했다.대웅제약은 올해 실증사업을 진행하는 만성질환 관리 플랫폼 ‘웰체크’와 연계하는 방식으로 씽크를 가정에 보급할 계획이다. 웰체크는 만성질환 환자가 어플에 기록한 혈압·혈당 데이터를 의료진이 실시간으로 확인해 맞춤형 피드백을 제공하는 플랫폼이다.씽크는 디지털헬스케어 분야의 선도 서비스이자, 대표적인 개방형 혁신 사례이기도 하다. 대웅제약의 시장 노하우, 영업력이 씨어스테크놀로지의 기술력과 시너지를 이루며 시장에 빠르게 안착하고 있다.이영신 씨어스테크놀로지 대표는 “글로벌하게도 의료기기 회사와 제약사가 장시간 협업해서 시장에서 사업화를 이끈 사례가 많이 없다”며 “우리도 대웅제약의 사업화 역량을 같이 배워나갔고 같이 협업하게 된 것이 너무나 잘된 선택이라고 생각한다”고 강조했다.대웅제약은 2024년 씨어스테크놀로지와 씽크 국내공급 계약을 맺는 한편, 아이쿱(연속 혈당측정), 스카이랩스(반지형 연속 혈압측정)와도 협업을 이어갔다. 최근에는 의료진 음성을 인식해 자동으로 의무기록을 남기는 퍼즐에이아이도 합류했다.특히 고령화로 인한 만성 심혈관, 대사질환 환자가 늘고 있고 근무환경에 대한 제도와 의료진의 인식이 달라지면서 씽크 같은 스마트 헬스케어 환경에 대한 수요가 높아지고 있다는 분석이다. 2025년에는 ‘원격 심박 기술에 의한 감시(EX871)’가 보험수가를 획득했다.이로 인해 지금까지 인천백병원, 나은병원, 동탄시티병원, 김포우리병원, 평택성모병원, 좋은선린병원, 남양주한양병원, 센트럴병원, 연세새로운병원 등 지역 주요 병원에 씽크가 구축됐다. 싱크는 지난해 목표였던 1만 병상 도입을 초과해 1만3000병상에 적용되고 있다. 2024년 첫해 60억원이었던 관련 매출은 지난해 509억원(디지털헬스케어 매출)으로 나타났다. 이날 행사에서 대웅제약이 제시한 2026년 매출 목표는 3000억원이다.당장은 씽크를 통해 수집된 환자 정보를 모니터링해 의료진이 조치를 취하는 정도이지만, 향후에는 환자 데이터 분석을 통해 환자별 통합적 관리가 가능해지고 질병, 신약 연구에도 보탬이 될 전망이다.양문술 대한병원협회 미래헬스케어위원회 위원장(부평세림병원 병원장)은 “미래 디지털 헬스케어의 목표 중에 하나가 이런 데이터들을 모으고 분석함으로써 환자에 대한 어떤 통찰력을 가질 수 있는 그런 도구가 되는 것”이라며 “싱크가 낙상 사고를 예방한다든지 하는 것처럼 예상치 못한 면에서 장점을 보일 수 있다”고 분석했다.박형철 본부장은 “(씽크가) 시장에서 이미 상용화되어 있고 의료진이 직접 현장에서 효능감을 느끼고 있다는 점에서 계산을 했을 때 올해 3000억원 목표를 달성할 수 있을 것”이라며“대웅제약이 디지털 헬스케어 시장을 얼마나 크게 고속도로로 확장시켜낼 수 있느냐라는 책임감도 가지고 있다”고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com