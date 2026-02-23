노무라, 코스피 목표치 8000 파격 제시…반도체 슈퍼 사이클이 지수 견인

노무라금융투자가 올해 상반기 코스피 목표치를 최대 8000으로 제시했다. 반도체 업종의 폭발적인 이익 확대가 국내 증시의 가치를 근본적으로 재평가하게 만들 것이라는 분석이다.노무라금융투자의 신디 박·이동민 애널리스트는 23일 보고서를 통해 올해 상반기 코스피 목표치를 7500∼8000으로 대폭 상향 조정한다고 밝혔다.상향의 배경으로는 범용 메모리 및 고대역폭 메모리(HBM)의 슈퍼 사이클 진입, 인공지능(AI) 설비 투자 밸류체인과 방위 산업 부문의 견조한 실적, 그리고 로봇 등 실체 있는 AI를 의미하는 ‘피지컬 AI’ 밸류체인에 대한 재평가 등이 꼽힌다.노무라는 올해와 내년 예상 주당순이익(EPS)이 전년 대비 각각 129%, 25% 성장할 것으로 내다봤다. 이는 2026년 예상 주가수익비율(PER) 12.0∼13.0배와 자기자본이익률(ROE) 18.6% 등을 적용해 산출한 수치다.노무라는 HBM과 전력 장비 등 AI 관련 종목을 비롯해 방위 산업, 바이오 테크, K-브랜드 콘텐츠 업종에 대해서도 긍정적인 입장을 유지하고 있다.이러한 낙관적인 전망에 화답하듯, 코스피는 23일 개장과 동시에 사상 처음으로 5900선을 돌파하며 강세를 보였다. 특히 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스가 미국발 훈풍을 타고 장중 역대 최고가를 경신하며 지수 상승을 주도하고 있다.정채희 기자 poof34@hankyung.com