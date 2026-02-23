사진은 QR형 따릉이. 2020.2.27 사진=뉴스1

서울시 공공자전거 ‘따릉이’ 서버에 침입해 가입자 약 462만 명의 개인정보를 유출한 범인들이 경찰에 붙잡혔다.놀랍게도 이들은 독학으로 해킹 기법을 익힌 10대 청소년들이었다.23일 서울경찰청 사이버수사과는 정보통신망법 위반 혐의를 받는 고등학생 A군 등 2명을 불구속 송치했다고 밝혔다.이들은 중학생이던 지난 2024년 6월 28일부터 29일 사이 서울시설공단에서 운영하는 따릉이 서버에 침입해 아이디, 휴대전화 번호, 이메일 계정 주소, 주소지, 생년월일, 성별, 체중 등 개인정보 약 462만 건을 유출한 혐의를 받는다.조사 결과 이들은 온라인에서 알게 된 사이로 해킹 기술을 스스로 터득한 것으로 드러났다. 특히 A군은 따릉이 해킹 외에도 또 다른 공유 보밀리티 업체에 디도스(DDoS)공격을 가해 업무를 방해한 혐의도 추가됐다.A군은 조사에서 “호기심과 과시욕으로 범행을 저질렀다”는 취지로 진술한 반면 공범 B군은 진술거부권을 행사 중이라고 전해졌다.경찰은 이들이 개인정보를 판매할 목적이 있는지 의심하고 추가 수사 중이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com