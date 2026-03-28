까다로운 사람과 함께 일하는 법 外[이주의 책]

까다로운 사람과 함께 일하는 법라이언 리크 지음│김태훈 역│김영사│2만원참견할지 방임할지 결정하지 못하는 상사, 주식시장은 저리 가라 할 정도로 기분이 오락가락하는 동료, 실수를 연발하면서도 자기 잘못은 없다는 부하 직원, 월드투어 중인 스타 수준으로 온갖 요구를 하는 고객…. 까다로운 사람들은 우리의 일을 방해한다. 때로는 이들 때문에 퇴사를 고민하기도 한다. 어떻게 이들과 함께 일할 수 있을 것인가. 선택지는 네 가지다. 하나, 까다로운 사람을 피한다. 임시방편에 불과하다. 둘, 까다로운 사람을 변화시킨다. 조종당하는 걸 좋아하는 사람이 있을까? 셋, 까다로운 사람을 배척한다. 절교를 일삼다 보면 당신과 일할 사람은 세상에 없다. 포춘 선정 100대 기업과 최정상급 프로스포츠팀부터 오락 산업과 금융 산업까지 전 세계 리더들을 코칭해온 저자 라이언 리크는 ‘까다로운 사람과 함께 일하는 법(HOW TO WORK WITH COMPLICATED PEOPLE)’에서 네 번째 선택지를 알려준다. 그가 만난 사람들은 직장에서 함께 일하기 힘든 누군가에 대해 꾸준히 불평했다.작은 브랜드는 이렇게 팝니다채주석 지음│유엑스리뷰│2만2000원최근 소비 시장에서는 대형 브랜드보다 개성과 스토리를 가진 스몰 브랜드가 빠르게 존재감을 키우고 있다. 특히 SNS와 커뮤니티 중심 소비 환경이 확산되면서 브랜드의 철학과 서사에 공감해 구매를 결정하는 소비자가 증가하는 추세다. 이 책은 이러한 트렌드 속에서 경쟁력을 만들어낸 글로벌 스몰 브랜드 35곳을 입체적으로 분석한 사례 연구서다. 작지만 성공하는 브랜드가 어떤 계기로 탄생하고 어떤 선택을 거쳐 성장하는지를 스토리와 전략 두 축으로 함께 추적한다.회사를 살리는 사장의 공부송현채 지음│에이블북│2만2000원최근 몇 년간 중소기업들의 재무 건전성이 악화되고 부도 및 폐업이 늘어나는 추세다. 70년 만의 최저 경제성장률, 고환율·고금리·고물가의 장기화, 여기에 내수 침체와 인구절벽까지 겹치며 체력이 약한 중소기업부터 무너지고 있다. 하지만 역설적으로 그 압박을 견디고 돌파하는 기업은 남들이 넘볼 수 없는 경쟁우위를 갖게 된다. 이 책은 이러한 문제의식을 바탕으로 복합 위기의 시대에 중소기업이 살아남고 성공하기 위한 실용 전략들을 제시한다.가구 생활프리다 람스테드 지음│김난령 역│책사람집│2만4000원소파의 깊이는 대화의 밀도를 바꾸고 테이블 높이는 식사의 리듬을 조정한다. 수납 가구의 배치에 따라 생활 동선도 달라진다. 베스트셀러 ‘인테리어 디자인과 스타일링의 기본’으로 세계 독자들의 사랑을 받은 공간 디자이너 프리다 람스테드가 오랜 시간 ‘가구’를 탐구해온 이유다. 일상의 거의 모든 장면은 가구를 배경으로 만들어진다. 저자는 신체 조건과 라이프스타일에 맞는 ‘나다운 가구’를 고르는 법을 구체적인 조언과 실용적인 팁으로 안내한다.마흔부터는 연금 공부김호균·도현수 지음│한스미디어│2만2000원고령화로 노후가 길어지면서 국민연금과 퇴직연금만으로는 30년 이상의 노후를 감당할 수 없게 됐다. 하지만 많은 이들이 연금을 예금성 상품에만 묵혀두고 있다. 이는 물가상승률조차 못 따라가 자산 가치를 떨어뜨린다. 저자는 노후가 든든한 사람과 그렇지 않은 사람의 차이는 ‘마흔에 얼마나 철저하게 연금을 투자했는지’에 달려 있다고 강조한다. 연금은 복리 효과를 제대로 누릴 수 있는 최적의 투자처이며 은퇴 전 10년이라는 골든타임이 평생의 현금흐름을 결정짓는다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com