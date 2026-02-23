서울 하월곡동 성북우리아이들병원이 어린이 환자들로 붐비고 있다./2023.12.07 사진=한경 최혁 기자

지난해 전국 전체 의원 중 소아과 폐업률이 가장 높은 것으로 나타났다.23일 건강보험심사평가원의 ‘요양기관 개·폐업 현황’ 자료에 따르면 지난해 신규 개업한 요양기관은 5353곳 폐업은 3885곳이었다.이 중 소아청소년과는 신규 개업 59곳·폐업 89곳으로 신규 대비 폐업 비율이 150.8%에 달했다.요양기관에는 병·의원, 치과 병·의원, 약국, 한방병원, 한의원, 보건소 등이 모두 포함되는데 소아과가 가장 높은 폐업률을 기록한 것이다.2위는 마취통증의학과로 신규 76곳·폐업 58곳으로 폐업률이 76.3%를 나타냈다. 이어 산부인과는 신규 46곳·폐업 35곳으로 폐업률이 76.1%로 집계됐다.외과 의원과 비뇨의학과 의원도 폐업률이 각각 73.5%, 70.6%로 상위권에 포진했다.신규 개원 대비 폐업률이 가장 낮은 의원 진료과목은 신경과(12.9%)였고 그다음으로 재활의학과(33.3%), 정신건강의학과(35.1%), 피부과(41.9%), 정형외과(42.1%) 순이었다.요양기관이 서울·수도권에 몰리는 가운데 지방에서는 신규 개업이 늘더라도 폐업도 그만큼 많아 지역별 격차도 나타난다.작년 신규 요양기관은 서울 1613곳, 경기 1374곳, 인천 299곳으로 전체의 61%가 서울·수도권에 집중됐다.경기도는 폐업 요양기관이 892곳으로 신규 대비 폐업 비율이 64.9%로 전국에서 가장 낮았다.서울과 인천의 신규 대비 폐업률도 각각 67.9%, 68.9%로 낮은 편이다.반면 전북에서는 폐업 요양기관이 124곳으로 신규(123곳)보다 많아 폐업률이 100.8%로 전국에서 가장 높았다.강원도는 신규 96곳·폐업 94곳으로 폐업률이 97.9%였고 충북도 신규 112곳·폐업 101곳으로 폐업률이 90.2%였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com