한국인 하루 물 섭취량, 1.5리터 이하...WHO 권장량 못 미쳐

물 선택 시 가장 중요한 요소, ‘믿을 수 있는 수질’이 73.3%로 가장 높아

세계보건기구(WHO·World Health Organization) - 한경DB

국내 하루 물 섭취량이 세계보건기구(WHO) 권장량(1.5리터)에 못 미치는 것으로 나타났다. 수분 섭취의 중요성은 알지만 쉽게 잊어버린다는 원인이 지배적이다.최근 정수기 브랜드 브리타(BRITA)가 지난달 성인 857명을 대상으로 ‘2026 건강지능과 물 섭취 인식’조사를 진행했다. 결과에 따르면 한국인 10명 중 8명 이상의 평균 물 섭취량이 하루 1.5리터 이하다.위 설문조사는 현대인의 물 섭취에 대해 점검하고 더욱 건강한 라이프스타일을 제안하기 위해 진행됐다. ‘하루 평균 물을 얼마나 마시나’라는 질문에 전체 응답자의 86.6%가 ‘1.5리터 이하’라 답했다. WHO가 권장하는 1.5리터~2리터보다 부족한 양이다.응답자 95.3%가 ‘수분 섭취는 중요하다’고 답했다. 물을 마시는 이유로 ‘건강관리’가 68.1%로 가장 높게 나타났다. 수분의 중요성은 알지만 그에 비해 실천이 따르지 못한다고 브리타가 분석했다. 57.9%는 물을 자주 마시지 못하는 이유로 ‘습관 부족이나 잊어버림’을 꼽았다. 음용을 늘리는 방법도 조사됐다. ‘기록 없이 의식적으로 마신다’는 응답이 70.1%를 차지했다.물을 선택하는 기준은 엄격했다. 선택 시 가장 중요한 요소로 ‘믿을 수 있는 수질’이 73.3%로 가장 높았다. 물 관련 가장 우려되는 요소는 ‘불순물·미세플라스틱’이 60.6%로 나타났다. 안전하고 신뢰할 수 있는 물에 대한 수요가 높다고 풀이된다.WHO는 성인 기준 하루 약 1.5~2리터의 물을 마실 것을 권장한다. 약 여덟 잔에 해당한다. 단순 물을 제외한 일반적인 수분 섭취 권장량은 또 다르다. 성인 남성의 경우 하루 약 3.7리터, 여성은 약 2.7리터다. 차나 커피 등 다른 음료에 포함된 수분을 포함한다.수분 부족은 탈수 상태로 이어질 수 있어 주의가 필요하다. 피로감, 집중력 저하, 두통, 피부 건조함 같은 증상이 일어나 면역 기능을 낮출 위험이 있다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com