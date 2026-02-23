해링턴 플레이스 오룡역 투시도. 진흥기업 제공

효성그룹 계열사 진흥기업은 대전광역시 중구에 조성되는 ‘해링턴 플레이스 오룡역’을 2월 공급한다고 23일 밝혔다.대전광역시 중구 용두동 722번지 일원에 위치한 ‘해링턴 플레이스 오룡역’은 지하 5층~지상 26층, 총 427가구 규모로 조성된다. 전 가구가 ‘국민평형’으로 불리는 전용면적 84㎡ 단일 평형으로 구성됐다.전 세대 남향 위주로 동 배치가 돼 조망권 및 넓은 동간거리를 확보했다. 또 전체 1층 필로티 설계를 도입해 뛰어난 상품성을 자랑한다.타입별 가구 수는 △84㎡A 147가구, △84㎡B 150가구, △84㎡B1 14가구, △84㎡C 76가구, △84㎡D 14가구, △84㎡E 14가구, △84㎡F 12가구 등이다.‘해링턴 플레이스 오룡역’은 도보권 내 초·중·고교 10여 개가 밀집한 명문학군을 갖추고 있다. 약 300m 이내에 목동초가 위치하고, 대성 중·고교가 단지와 인접해 있어 입주민 자녀들은 초·중·고교 총 12년을 도보로 통학할 수 있다. 목양초, 충남 여중·고 등도 인근에 있다.단지는 오룡역 초역세권이기도 하다. 지하철을 이용해 약 5분이면 대전 대표 학원가인 둔산 학원가로 이동할 수 있다. 시청역과 정부청사역은 3~4정거장 거리에 위치하며, 대전역은 4정거장 거리로 KTX 등 광역교통 이용이 수월하다.반경 1km 내에는 KTX 서대전역이 있고 인근 계룡로, 계백로, 동서대로, 보문로 등 주요 간선도로망을 이용해 시내·외로 이동하기도 편리하다.도보 약 10분 거리에 신설되는 용두역에는 기존 대전 지하철 1호선을 비롯해 신탄진과 계룡을 잇는 충청권 광역철도가 정차할 예정이다. 오룡역 한 정거장 거리에 있는 서대전네거리역에는 대전 도시철도 2호선 트램이 추가로 정차할 예정(2028년 개통 예정)이다.차량 5분 이내에 코스트코 대전점 등 대형 쇼핑시설을 이용할 수 있고 인근 CGV, 메가박스 등 문화시설과 충남대병원, 성모병원 등 각종 생활, 의료 인프라도 가깝다.‘해링턴 플레이스 오룡역’ 내부는 타입별로 펜트리, 드레스룸, 파우더룸, 알파룸 등을 통해 공간 활용도를 높였다. 가구 당 주차대수는 1.37대(아파트 587대)에 달한다. 무엇보다도 대전에서 아파트 최초로 다양한 에너지 절감 기술을 적용한 ‘제로에너지건축물 예비인증’을 획득해 관리비 절감효과도 기대할 수 있다.이 밖에 입주민들의 고품격 주거여건을 위해 피트니스, 골프연습장, 게스트하우스, 맘카페, 독서실, 작은도서관 등 가구 수 대비 다양한 커뮤니티 시설들을 마련한다.분양 관계자는 “해링턴 플레이스 오룡역은 도보권 내 초·중·고교가 밀집한 교육 중심 입지에 더해, 대전 지하철 1호선 오룡역을 바로 이용할 수 있는 초역세권 단지”라며, “대전 지하철 1호선 역세권 일대에는 최근 신축 아파트 공급이 드문 만큼, 희소 가치가 더욱 부각되며 단지에 대한 관심이 높을 것으로 예상된다”고 말했다.‘해링턴 플레이스 오룡역’ 견본주택은 대전광역시 유성구 봉명동 692-5에 개관할 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com