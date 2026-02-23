홈 한경BUSINESS [속보] 장동혁 “당대표 이름 팔거나 돈 쓰는 사람은 공천 탈락” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602239038b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.23 16:56 수정2026.02.23 16:56 강홍민 기자 장동혁 국민의힘 대표(한경DB)장동혁 “당대표 이름 팔거나 돈 쓰는 사람은 공천 탈락”강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 대홍기획, 세라젬 CES 전시 '보스 어워즈' 브론즈 수상 이노션, '캠페인 브리프 아시아' 크리에이티브 랭킹서 한국 1위·아시아 6위 오스테드 코리아, 유태승 신임 대표 선임 “술 대신 노트북?” Z세대가 밤마다 모이는 진짜 이유 에코프로에이치엔, HD한국조선해양과 MW급 암모니아 엔진 정화 시스템 개발