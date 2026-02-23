한국형 차세대구축함(KDDX)의 조감도. 사진=HD현대

정부가 23일 제173회 방위사업추진위원회를 열고 한국형 차기 구축함(KDDX) 선도함 건조 사업자를 경쟁입찰 방식으로 정한다는 내용 등이 포함된 'KDDX 상세설계 및 선도함 건조 기본계획(안)'을 의결했다.약 2년의 장기 표류 끝에 경쟁입찰 방식으로 선도함 사업자를 정하기로 결정한 지 2개월 만으로, 방위사업청은 오는 7월까지 사업자를 선정한다는 계획이다.KDDX는 선체와 이지스 체계를 모두 국내 기술로 건조하는 첫 국산 구축함 사업이다.총 7조439억원의 예산을 투입해 6000톤급 미니 이지스함 6척을 건조한다.함정 건조 사업은 통상 개념설계, 기본설계, 상세설계 및 선도함 건조, 후속함 건조 순으로 진행되는데 한화오션과 HD현대중공업이 각각 개념설계와 기본설계를 맡았다.당초 2023년 12월 기본설계 완료 후 2024년부터 상세설계·선도함 건조에 착수할 예정이었으나 두 업체 간 경쟁 과열로 방사청이 결론을 내리지 못하면서 사업이 지연됐다.그러다 지난해 12월 방추위가 KDDX 상세설계 및 선도함 건조를 맡을 사업자 선정 방식으로 경쟁입찰을 결정했고, 이날 이를 반영한 기본계획이 의결된 것이다.방사청은 오는 3월 말 입찰공고를 내고 5∼6월 제안서 평가를 거쳐 7월 중 최종 계약 체결을 목표로 하고 있다. 선도함은 2032년 말 해군에 인도할 계획이다.이미 사업이 많이 지연된 만큼, 방사청은 후속함 조기 발주 등 사업 일정을 앞당기는 방안도 검토 중이다.방사청은 최초 계획대로 2036년까지 모든 후속함을 인도하는 것을 목표로 사업을 계획하고 있다.최근 물가·환율 상승 등에 따른 사업비 인상 문제에 대해서도 재정 당국과 협의하고 있는 것으로 알려졌다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com