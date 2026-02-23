유태승 오스테드 코리아 대표. 사진=오스테드 코리아

글로벌 해상풍력 기업 오스테드가 유태승 대표를 오스테드 코리아 신임 대표로 선임했다고 23일 밝혔다.유 대표는 해상풍력 분야에서 풍부한 경험을 보유한 전문가다.미국 펜실베이니아대에서 기계공학 박사 학위를 취득하고 코펜하겐 오프쇼어 파트너스 코리아(COP Korea) 공동대표와 주한유럽상공회의소(ECCK) 이사회 부의장을 역임했다. 현재는 해상풍력 얼라이언스 회장과 한국풍력에너지학회 부회장직을 맡고 있다.유 대표는 오스테드의 한국 조직을 총괄하며, 정부 기관, 비즈니스 파트너, 업계 주요 인사 등과의 협력에서 오스테드를 대표하는 역할을 수행할 예정이다.페어 마이너 크리스텐센 오스테드 아시아태평양지역 CEO는 “한국은 아태지역에서 오스테드의 핵심 시장이며, 우리는 한국정부의 탈탄소화 여정을 지속적으로 지원하는 데 전념하고 있다”며 “유태승 대표가 복잡한 시장 환경에서의 탁월한 리더십 경험과 한국 재생 에너지 분야에 대한 깊은 이해를 바탕으로 조직에 새로운 추진력을 더해줄 것으로 확신한다”고 밝혔다.유 대표는 “우수한 오스테드의 한국팀과 한국정부의 에너지 전환을 가속화할 촉매제 역할을 하게될 인천 프로젝트를 성공적으로 수행하고 오스테드가 한국 해상풍력 산업과 함께 장기적으로 성장할 수 있는 기반을 다지기 위해 노력하겠다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com