24일 리더스인덱스가 국내 주요 상장사 694개의 배당 현황을 분석한 결과 2025년 전체 배당금은 47조9909억원으로 집계됐다. 이는 전년(41조6197억원) 대비 15.3% 증가한 수치다.
조사 대상 기업 중 절반 이상인 371개사(53.5%)가 전년보다 배당을 늘렸으며 새롭게 배당에 나선 기업도 65개사에 달했다.
기업별로는 삼성전자가 전년 대비 13.2% 증가한 11조 1079억원을 기록하며 압도적 1위를 지켰다. 이어 기아가 2조 6425억원으로 2위에 차지했으며 SK하이닉스는 반도체 업황 회복에 힘입어 전년 대비 37.8% 급증한 2조 951억원을 배당하며 4위로 도약했다.
반면 현대자동차는 전년보다 16.8% 감소한 2조 6183억원을 기록해 대조를 이뤘다.
업종별로는 반도체가 포함된 IT·전기·전자 업종의 배당금이 17.2% 늘었고 호황기를 맞은 조선.기계 업종은 무려 75.7%의 증가율을 기록하며 주주들에게 수익을 환원했다.
특히 HD현대중공업(205.6%↑)과 현대엘레베이터(154.7%↑)등은 세 자릿수 증가 폭을 보이며 눈길을 끌었다.
개인 배당 1위는 3993억 원을 수령하는 이재용 삼성전자 회장이 차지했다. 정의선 현대자동차그룹 회장은 전년 대비 13.1% 증가한 1976억 원으로 처음으로 개인 순위 2위에 올라섰다.
이어 이부진 사장, 홍라희 전 관장 등 삼성가(家)인사들이 상위권을 휩쓸었다.
리더스인덱스 관계자는 “기업 밸류업 정책 등에 힘입은 주주환원 강화 기조와 반도체, 조선·방산 등 글로벌 호황 업종의 실적 개선, 업황에 따른 기저효과 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다”고 설명했다.
