사진=연합뉴스

엔비디아가 올해 노트북PC용 칩을 출시했다.월스트리스저널(WSJ)이 22일(현지시간) 보도한 내용에 따르면, 엔비디아는 미국 인텔, 대만 미디어텍과 각각 협업해 노트북용 SOC(system-on-chip)를 선보일 예정이다. 해당 제품들은 미국 델, 중국 레노버 등의 노트북에 탑재될 예정이다.SOC는 CPU(중앙처리장치)와 GPU(그래픽처리장치), AI 처리기를 하나의 칩에 모은 일체형 부품이다. 노트북을 경량화하고 전력 소모를 줄이면서 동시에 성능은 높게 유지할 수 있다. 이런 이유로 빠르게 수요가 늘고 있다.WSJ에 따르면 이번 SOC 협업에서 엔비디아는 GPU와 AI 기술을 책임진다. 인텔과 미디어텍은 CPU 부문을 맡는다. 협업을 통해 엔비디아·인텔 칩, 엔비디아·미디어텍 칩을 출시할 예정이다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난달 대만을 방문했다. 올해 AI PC용 칩인 ‘N1’과 ‘N1X’를 출시하기 위해 미디어텍과 협력 중이다.WSJ는 이번 노트북 칩 사업이 엔비디아에 큰 수익이 되지 않는다고 밝혔다. 엔비디아의 주 매출원은 기업용 AI 칩과 고급 GPU 제품이다. 각각 데이터센터와 게이머용 데스크톱 PC에 쓰인다. 큰 수익성은 없지만 휴대 전자 기기가 대거 AI 장치로 바뀌는 상황에서 회사와 소비자 사이의 접점 유지 수단으로 의미가 있다고 밝혔다.엔비디아는 SOC를 이미 윈도 태블릿인 ‘서피스’에 탑재한 적이 있다. 이후 AI 개발 수요가 늘어나면서 데이터센터 서버용 칩과 게임용 고사양 PC에 들어가는 GPU 개발에 집중했다. 개발 전략이 바뀌면서 SOC는 후속 제품이 없었다.젠슨 황 CEO는 지난해 9월 “CPU와 GPU가 통합되는 흐름이 뚜렷한데 우리는 이 분야에 제대로 대응하지 못했다”고 말했다. 엔비디아가 SOC를 출시할 경우 경량 노트북에서도 고사양 게임이 구동되는 모습을 볼 수 있을 거라 예측된다.이미 모바일 칩 업체 퀄컴은 2024년 노트북용 SOC를 출시한 바 있다. 이 제품을 탑재한 기기들은 ‘포크나이트’나 ‘리그오브레전드’(롤) 등 유명 게임을 제대로 구동하지 못했다. WSJ는 “엔비디아와 미디어텍 간 협력의 관건은 고사양 게임 및 기타 애플리케이션과 호환되는 PC를 만드는 것”이라며 “엔비디아가 애초 소비자들 사이에서 게임 하드웨어 업체로 유명한 만큼 이번 노트북 SOC가 대작 게임을 얼마나 잘 돌릴 수 있는지에 따라 성패가 갈릴 수 있다”고 분석했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com