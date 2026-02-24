11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2026 인아오리엔탈모터 부스에 반도체 웨이퍼 이송용 원통 좌표형 로봇 등이 진열돼 있다. 국제 반도체 제조 장비 재료 협회(SEMI) 주관으로 오는 13일까지 열리는 이번 행사는 반도체 기업 간 최신 기술·시장 동향을 공유하고 상호 협력을 모색하기 위해 열렸다. 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, 인텔 등 국내외 약 550개 반도체 기업이 참여했으며 부스는 2409개로 역대 최대 규모다. 2026.2.11/뉴스1

소비자들이 2일 서울 서초구 하나로마트 양재점에서 열린 ‘소프라이즈 2026 대한민국 한우세일‘행사에서 한우를 살펴보고 있다. 26.2.2 사진=한경 이솔 기자

반도체와 농산물·금융서비스 가격이 일제히 오르며 지난달 생산자물가가 5개월 연속 상승세를 이어갔다.특히 D램 등 메모리 반도체 가격이 기록적인 폭등세를 보이며 전체 물가 지수를 끌어올린 것으로 나타났다.24일 한국은행에 따르면 올해 1월 생산자물가지수는 전월(121.76)보다 0.6% 상승한 122.50(2020년 수준 100)으로 집계됐다. 이는 지난해 9월 이후 5개월 연속 오름세다.생산자물가는 시차를 두고 소비자물가에 반영되는 만큼 향후 체감 물가 부담이 가중될 것이라는 우려가 나온다.품목별 등락을 보면 공산품(0.6%)중에서는 반도체가 포함된 컴퓨터·전자·광학기기가 1.8% 올랐고 1차 금속제품도 3.0% 상승했다.특히 세부 품목인 D램은 무려 49.5%아 치솟았으며 플래시메모리도 9.9%올랐다. 반도체 업황 회복에 따른 가격 정상화 과정이 생산자물가에는 상승압력으로 작용한 셈이다.먹거리 물가도 심상치 않다. 농림수산품은 전월 대비 0.7% 상승했는데 호박(41.4%)·쇠고기(6.8%)의 상승 폭이 컸다.서비스업(0.7%) 분야에서는 주식 시장 활성화 등의 영향으로 위탁매매 수수료가 15.2% 급등하며 금융·보험(4.7%)물가를 견인했다.반면 경유(-5.1%)와 휘발유(-6.0%) 등 석유 제품 가격은 하락하며 상승 폭을 일부 상쇄했다.국내 공급물가지수와 총산출물가지수도 각각 0.3%, 1.3% 상승하며 전반적인 물가 압력이 가중되고 있음을 보여줬다.다만 자본재와 소비재 가격이 소폭 하락하며 최종재 물가는 전월과 비슷한 수준을 유지했다.이문희 한은 물가통계팀장은 “1월 생산자물가 상승은 주로 반도체·1차금속 등 중간재 물가에 영향을 받았다”며 “다만 소비재의 경우 8개월 만에 하락한 만큼 향후 소비자물가 영향은 지켜봐야 한다”고 설명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com