특히 D램 등 메모리 반도체 가격이 기록적인 폭등세를 보이며 전체 물가 지수를 끌어올린 것으로 나타났다.
24일 한국은행에 따르면 올해 1월 생산자물가지수는 전월(121.76)보다 0.6% 상승한 122.50(2020년 수준 100)으로 집계됐다. 이는 지난해 9월 이후 5개월 연속 오름세다.
생산자물가는 시차를 두고 소비자물가에 반영되는 만큼 향후 체감 물가 부담이 가중될 것이라는 우려가 나온다.
품목별 등락을 보면 공산품(0.6%)중에서는 반도체가 포함된 컴퓨터·전자·광학기기가 1.8% 올랐고 1차 금속제품도 3.0% 상승했다.
특히 세부 품목인 D램은 무려 49.5%아 치솟았으며 플래시메모리도 9.9%올랐다. 반도체 업황 회복에 따른 가격 정상화 과정이 생산자물가에는 상승압력으로 작용한 셈이다. 먹거리 물가도 심상치 않다. 농림수산품은 전월 대비 0.7% 상승했는데 호박(41.4%)·쇠고기(6.8%)의 상승 폭이 컸다.
서비스업(0.7%) 분야에서는 주식 시장 활성화 등의 영향으로 위탁매매 수수료가 15.2% 급등하며 금융·보험(4.7%)물가를 견인했다.
반면 경유(-5.1%)와 휘발유(-6.0%) 등 석유 제품 가격은 하락하며 상승 폭을 일부 상쇄했다.
국내 공급물가지수와 총산출물가지수도 각각 0.3%, 1.3% 상승하며 전반적인 물가 압력이 가중되고 있음을 보여줬다.
다만 자본재와 소비재 가격이 소폭 하락하며 최종재 물가는 전월과 비슷한 수준을 유지했다.
이문희 한은 물가통계팀장은 “1월 생산자물가 상승은 주로 반도체·1차금속 등 중간재 물가에 영향을 받았다”며 “다만 소비재의 경우 8개월 만에 하락한 만큼 향후 소비자물가 영향은 지켜봐야 한다”고 설명했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
