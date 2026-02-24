손연재, 아들 두 번째 생일 맞아 세브란스 병원에 1억 기부

손연재가 아들의 두 번째 생일을 맞아 세브란스 병원에 1억 원을 기부했다.24일 소속사 더시드컴퍼니 측에 따르면, 손연재는 세브란스병원에 1억 원을 기부했다. 이번 기부금은 암 투병 중인 환자들의 치료 지원을 위해 사용될 예정이다.손연재는 “의미 있는 날을 더욱 뜻깊게 보내고 싶었다”며 “치료를 받고 있는 환자분들과 그 가족들에게 작은 힘이 되길 바란다”고 소감을 밝혔다.손연재는 꾸준히 나눔을 실천하고 있다. 지난 2022년 결혼 당시 축의금 5000만 원을 기부했으며 이후 2024년 아들 출산과 지난해 첫 돌, 그리고 올해 두 번째 생일까지 매년 1억 원씩 기부했다. 누적 기부액은 총 3억 5000만 원에 달한다.특히 저소득층 지원과 미혼모 가정 후원 등 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 위한 세심한 배려를 멈추지 않아, 체육계를 넘어 사회 전반에 선한 영향력을 전파하고 있다는 평가다.한편 손연재는 은퇴 후 유소년 선수 육성과 종목 발전 활동을 이어가고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com