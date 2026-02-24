강남권 한강변 입지에 ‘래미안 원베일리’ 탄생시킨 SMDP 참여 특화설계 적용 예정

신반포 19·25차 조감도. 조합 원안 설계안

삼성물산이 신반포 19·25차 통합 재건축 시공권 확보에 도전한다.삼성물산 건설부문은 신반포 19·25차 통합 재건축 사업 시공자 입찰에 참여한다고 24일 밝혔다.신반포 19·25차 통합 재건축은 서울 서초구 잠원동 한강변에 위치하며 신반포 19차와 25차 두 개 단지 외에 한신진일빌라트, 잠원CJ빌리지 등 4개 단지 통합으로 추진되고 있다.삼성물산은 한강변에 인접한 사업지 특성과 조합원 니즈에 최적화한 설계·금융·사업 조건 등을 포함한 최상의 제안서를 준비 중이라는 입장이다. 특히 ‘사업 안전성’과 ‘프리미엄’을 핵심 전략으로 내세웠다.삼성물산은 이미 래미안 원베일리와 래미안 헤리븐 반포의 설계를 협업한 글로벌 건축설계그룹 SMDP와 함께 혁신적인 대안 설계에 착수했다. 한강변에 위치한 신반포 19·25차의 입지적 강점을 극대화한 독창적 외관 디자인과 특화 평면을 선보인다는 계획이다.또 업계 최고 신용등급(AA+)을 바탕으로 사업 안정성과 직결되는 재무 건전성을 유지하고 있어 조합원 분담금을 최소화하는 압도적 금융 조건, 중단 없는 신속한 사업 추진 등 다양한 측면에서 실질적인 혜택을 제공이 가능하다는 설명이다.반포동 일대에는 래미안 퍼스티지, 원베일리, 원펜타스 등이 ‘래미안 타운’을 형성해 이 지역 대표 ‘프리미엄 주거 벨트’로서 래미안의 위상을 보여주고 있다.삼성물산은 이번 신반포 19·25차 통합 재건축 수주를 통해 사업지 인근의 ‘래미안신반포팰리스’와 ‘래미안신반포리오센트’, 그리고 지난해 수주한 ‘래미안 헤리븐 반포’(신반포4차 재건축) 등과 연계한 새로운 ‘래미안 타운’을 조성한다는 방침이다.삼성물산 임철진 주택영업본부장은 “잠원동 일대의 새로운 중심이 되는 랜드마크로 조성하기 위한 혁신적 대안설계와 압도적 기술력 등 삼성물산이 보유한 모든 역량을 총동원 할 것”이라고 말했다.신반포 19·25차 통합 재건축 시공권 입찰은 4월 10일 마감한다. 삼성물산과 대우건설, 포스코이앤씨 간 경쟁이 유력한 가운데 5월 30일 조합원 총회를 통해 시공사가 선정된다.민보름 기자 brmin@hankyung.com