신분당선 주변 5년새 30% 상승…수지자이 에디시온 등 신규 공급 관심

경기도 내 신분당선 역 주변 아파트 가격이 5년간 30% 넘게 오르며 안전자산 역할을 톡톡히 하는 것으로 나타났다. 강남과 판교 접근성에 수요가 몰리면서, 수도권 남부의 ‘서울 생활권 편입’ 효과를 가져와 집값을 끌어올린 것으로 분석된다.부동산시장 분석업체 부동산인포가 KB부동산 시세를 토대로 분석한 결과 최근 5년(2020년 12월~2025년 12월) 동안 용인, 성남, 수원 등 경기도 내 신분당선 역주변 아파트(도보 이용 가능한 대표 단지 기준)는 30.2% 상승했다. 같은 기간 경기도 아파트 평균 상승률(17.4%)을 크게 웃돌았다.단지별로 살펴보면 미금역 인근 ‘청솔마을(전용 84㎡)’은 2020년 12월 11억원에서 2025년 12월 17억원으로 54.5% 올랐고, 정자역 ‘우성아파트(전용 129㎡)’는 16억에서 25억1,500만원으로 57.1% 상승했다. 판교역 ‘판교푸르지오그랑블(전용 117㎡)’도 같은 기간 25억7,500만원에서 38억원으로 47.5% 뛰었으며, 수지구청역 인근 ‘수지한국(전용 84㎡)’는 7억2,000만원에서 8억8,000만원으로 22.2% 올랐다.이러한 상승세의 배경에는 단순한 교통 편의를 넘어선 복합적인 요인이 자리한다. 신분당선은 강남과 판교라는 대한민국 산업의 중심을 직결해 탄탄한 수요를 확보했다. 여기에 신분당선이 정차하는 수지와 분당·판교·광교 등은 우수한 교육 여건, 생활 편의시설, 쾌적한 환경 등이 결합하며 시너지를 낸 것으로 분석된다. 신분당선 미금역과 동천역과 인접한 오리역(수인분당선)일대도 ‘제4테크노밸리 개발’ 등 호재가 대기하고 있다.신분당선을 도보로 이용 가능한 단지 공급도 희소하다. 실제로 신분당선 역세권은 대부분 개발이 완료된 도심 지역이라 신규 공급이 가능한 부지가 극히 제한적이다. 부동산인포에 따르면 2019년 입주한 성복역 ‘성복역 롯데캐슬 골드타운’이 역 주변 마지막 분양일 정도로 희소성이 높다. 이 아파트는 전용면적 84㎡가 작년 12월 15억7,500만원에 거래되며 신고가를 새로 썼다.이에 따라 당장 공급이 되는 단지는 수요자들의 높은 관심이 기대된다. 실제 용인 수지구 풍덕천동에는 GS건설이 시공하는 ‘수지자이 에디시온(총 480가구)’이 분양 중이다. 신분당선 동천역과 수지구청역이 도보 이용이 가능한 위치로 동천역에서 판교역까지 3개 정거장, 강남역까지 7개 정거장이면 도달할 수 있으며, 성남역에서 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선으로 환승하면 SRT 수서역까지도 편리하게 이동 가능하다.브랜드에 걸맞은 상품성도 시선을 끈다. 전 세대가 중대형 위주로 설계되고, 4베이, 3면 발코니, 최상층 펜트하우스 등 특화 평면과 스카이라운지·게스트하우스 등 차별화된 커뮤니티 시설로 선보인다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com