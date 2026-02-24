SK하이닉스 100만·삼성전자 20만 돌파…‘반도체 르네상스’

국내 반도체 양대 산맥인 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 기념비적인 주가를 기록하며 증시의 역사를 새로 쓰고 있다. 24일 장중 삼성전자는 ‘20만전자’ 고지를, SK하이닉스는 사상 처음으로 주당 100만원을 돌파했다.24일 오후 1시 20분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 6,600원(3.42%) 오른 19만9,600원에 거래되고 있다. 장 중 한때 20만 원을 터치하며 52주 신고가를 경신했다.삼성전자는 지난 10일(종가 16만5800원) 이후 7거래일 연속 상승하면서 17만 원, 18만 원, 19만 원 벽을 차례로 깨뜨렸다.SK하이닉스는 주당 가격 100만 원을 돌파하며 황제주 반열에 올라섰다. 같은 시간 SK하이닉스는 전일 대비 4만 9,000원(5.15%) 급등한 100만 원을 기록 중이다. 장 중 최고 100만 3,000원까지 치솟으며 역사적인 고점을 새로 썼다.이날 두 종목의 강세는 인공지능(AI) 반도체 수요 폭증과 차세대 메모리 시장의 주도권 확보가 맞물린 결과로 풀이된다.삼성전자는 고대역폭메모리(HBM) 공급 확대와 파운드리 실적 개선 기대감이 반영되며 거래량 3,100만 주를 돌파, 시가총액 1,181조 원을 기록하고 있다.SK하이닉스는 HBM 시장의 압도적 점유율을 바탕으로 PER 20.39배 수준의 높은 평가를 받으며 시가총액 712조 원 시대를 열었다.시장은 반도체 업종이 단순한 기술적 반등을 넘어 장기적인 ‘빅사이클’에 진입한 것으로 보고 있다. 특히 하이닉스의 100만 원 돌파는 국내 증시의 체급이 한 단계 업그레이드되었음을 보여주는 상징적인 사건이라는 평가다.이날 SK증권 한동희 애널리스트는 "메모리 수요가 인공지능(AI) 대순환주기로 구조화되며 이익 가시성이 높아진 가운데 미국 증시에 주식예탁증서(ADR)로 상장하는 방안이 가시화될 경우 SK하이닉스의 저평가는 더 부각될 것"이라며 목표주가 160만원을 제시했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com