이재명 대통령이 12일 수석보좌관회의를 주재하기 위해 청와대 세종홀에 들어서고 있다. 2026. 2. 12. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 24일 우리 시장 곳곳에 만연한 담합과 불공정 거래 실태를 강력히 비판하며 이를 뿌리 뽑기 위한 파격적인 보상책과 엄중한 행정 처분을 주문했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “온 동네를 파보면 전부 다 더러우니 다 고쳐야 한다”며 시장 시스템에 뿌리 깊게 박힌 부조리를 직격했다.눈길을 끈 대목은 ‘포상금’ 발언이다. 이 대통령은 “신고하면 팔자 고칠 정도로 포상금을 확 주라”며 4000억 규모의 담합을 신고할 경우 몇 백 억원을 지급하는 등 ‘로또’ 보다 담합 적발이 낫다는 생각이 들 정도의 파격적인 유인책 마련을 지시했다.적발 시에는 업체들이 ‘악’ 소리가 날 만큼 강력한 징벌적 제재가 뒤따라야 한다는 점도 분명히 했다.민생 물가 관리에 대해서도 날을 세웠다. 이 대통령은 공정위의 조사로 설탕 원료 값이 내렸음에도 가공식품 가격은 그대로인 상황을 언급하며 “공정위의 노력을 업체들이 독식하게 해서는 안된다”고 주문했다.또한 행정 명령을 어기고 ‘뭉개는’ 관행에 대해 “법을 뭐하러 만드느냐”고 질책하며 실효성 있는 제재 방안 강구를 촉구했다.공직 사회를 향한 경고도 이어졌다. 하천 불법 점용 실태조사 결과가 예상보다 적게 보고되자 이 대통령은 경기도지사 시절 경험을 언급하며 “부실 조사가 의심된다”고 추궁했다.이어 추가 조사 후에도 누락이 발견될 경우 담당 공무원을 직무유기로 처벌하라는 초강수 지시를 내렸다.이 대통령은 “적당히 하는 것을 허용하면 공직 기능이 무너진다”며 각 부처 감사 조직의 활성화와 과징금 및 이행강제금 강화를 통해 국정 동력을 확보할 것을 거듭 당부했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com