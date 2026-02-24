이재명 대통령. 사진=한국경제신문

정부의 '10.15 부동산 대책'에 가계대출이 김소세로 전환했다. 2025년 4분기 차주당 가계대출 신규취급액은 전분기 대비 409만원 줄었고 주택담보대출은 1421만원 하락했다.한국은행이 24일 발표한 '차주별 가계부채 통계 편제 결과'에 따르면, 작년 4분기 차주(대출자)당 가계대출 평균 신규 취급액은 3분기보다 409만 원 적은 3443만 원으로 집계됐다.연령대별로 살펴보면 전 연령대에서 감소했으며 30대(-818만원)가 가장 큰 폭으로 줄었다. 지역별로는 수도권(-808만원), 충청권(-199만원), 호남권(-143만원)은 전분기대비 감소한 반면 강원·제주권(+511만원), 대경권(+244만원), 동남권(+61만원)은 증가했다.업권별로는 은행(-889만원)은 감소한 반면 비은행(+61만원)과 기타(+15만원)는 증가했다. 상품별로는 주택담보대출(-1421만원), 전세자금대출(-1414만원), 신용대출(-90만원)이 감소했다.금액 비중은 30대(28.9%), 수도권(57.6%), 은행(50.3%), 주택담보대출(40.9%)이 높은 비중을 차지했다.차주당 주택담보대출 신규취급액은 2억1286만원으로 전분기대비 1421만원 감소했다. 30대(-3259만원), 수도권(-3714만원), 은행(-2096만원)을 중심으로 줄었다. 금액 비중은 30대(37.1%), 수도권(53.7%), 은행(69.0%)이 높은 비중을 차지했다.2025년 4분기말 차주당 가계대출 잔액은 9739만원으로 전분기대비 65만원 증가(9674만원→9739만원)했으며 주택담보대출은 1억5827만원으로 전분기대비 201만원 늘었다(1억5626만원→1억5827만원).금액 비중은 40대(28.8%), 수도권(58.8%), 은행(61.6%), 주택담보대출(51.6%)이 높은 비중을 차지했다.민홍숙 한은 경제통계1국 가계부채미시통계팀 팀장은 "4분기 중 차주당 신규취급액 기준 가계대출은 금액과 차주 수 모두 감소했다. 잔액기준으로 금액은 소폭 증가했고 차주 수는 소폭 감소했다"라고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com