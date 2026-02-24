한국은행이 24일 발표한 '차주별 가계부채 통계 편제 결과'에 따르면, 작년 4분기 차주(대출자)당 가계대출 평균 신규 취급액은 3분기보다 409만 원 적은 3443만 원으로 집계됐다.
연령대별로 살펴보면 전 연령대에서 감소했으며 30대(-818만원)가 가장 큰 폭으로 줄었다. 지역별로는 수도권(-808만원), 충청권(-199만원), 호남권(-143만원)은 전분기대비 감소한 반면 강원·제주권(+511만원), 대경권(+244만원), 동남권(+61만원)은 증가했다.
업권별로는 은행(-889만원)은 감소한 반면 비은행(+61만원)과 기타(+15만원)는 증가했다. 상품별로는 주택담보대출(-1421만원), 전세자금대출(-1414만원), 신용대출(-90만원)이 감소했다.
금액 비중은 30대(28.9%), 수도권(57.6%), 은행(50.3%), 주택담보대출(40.9%)이 높은 비중을 차지했다.
차주당 주택담보대출 신규취급액은 2억1286만원으로 전분기대비 1421만원 감소했다. 30대(-3259만원), 수도권(-3714만원), 은행(-2096만원)을 중심으로 줄었다. 금액 비중은 30대(37.1%), 수도권(53.7%), 은행(69.0%)이 높은 비중을 차지했다.
2025년 4분기말 차주당 가계대출 잔액은 9739만원으로 전분기대비 65만원 증가(9674만원→9739만원)했으며 주택담보대출은 1억5827만원으로 전분기대비 201만원 늘었다(1억5626만원→1억5827만원).
금액 비중은 40대(28.8%), 수도권(58.8%), 은행(61.6%), 주택담보대출(51.6%)이 높은 비중을 차지했다.
민홍숙 한은 경제통계1국 가계부채미시통계팀 팀장은 "4분기 중 차주당 신규취급액 기준 가계대출은 금액과 차주 수 모두 감소했다. 잔액기준으로 금액은 소폭 증가했고 차주 수는 소폭 감소했다"라고 말했다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
