SKT와 KT는 스페인 바로셀로나에서 열리는 MWC26의 스타트업 전문관 4YFN에서 각각 단독 전시관과 상생협력관을 운영하며 인공지능(이하 AI)·ESG 분야 혁신 기업 지원에 나선다고 24일 밝혔다.
4YFN은 4년 후 MWC 본 전시에 참여할 잠재력을 가진 스타트업을 발굴, 육성하는 행사로 다음달 2~5일 나흘간 바르셀로나 피라 그란비아에서 8.1홀에서 열린다.
SKT은 스케치(SKTCH·SKT와 ’TECH‘의 합성어) 투데이, 체인지 투모로우'를 주제로 단독 전시관을 꾸린다. 2019년 이후 여섯 번 째 참여다.
전시관에서는 AI·보안·공간·콘텐츠등 다양한 분야의 스타트업 15개사가 함께 한다.
얼굴인식 기반 신원확인 소루션 기업 ’메사쿠어컴퍼니‘, 3D 공간 자동 생성 기술을 보유한 ’브로즈‘, AI 제품 분석 플랫폼을 운영하는 ’콕스웨이브‘등이 대표적이다.
이 밖에도 법률 번역, AI 추론 최적화, 분산형 GPU 클라우드, 보안 검색, AI 음악 창작, 합성데이터, 재생에너지 예측·관리 등 특화 기술을 보유한 기업들이 참여해 글로벌 투자 유치와 판로 개척을 모색한다.
KT 역시 4YFN 8.1홀 상생협력관을 마련하고 12개 중소벤처기업과 동행한다. AI 솔루션, 플랫폼, 로보틱스 등 AX(AI 전환) 기반 기술을 보유한 기업들이 참여해 유럽 시장 공략에 나선다.
KT는 현지 벤처캐피털(VC)과 바이어를 초청한 투자·수출상담회와 IR발표를 지원하는 등 실질적인 사업 연계 프로그램을 병행할 계획이다.
이원준 KT 구매실장 전무는 “AI 등 신성장 분야에서 경쟁력을 갖춘 혁신 기업과의 협력을 확대하겠다”고 말했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
