OWM 분당서현점 클래스 주최, 사진 제공=㈜라이프스타일프로젝트

OWM 분당서현점 클래스 내용 요약, 사진 제공=㈜라이프스타일프로젝트

오는 27일 오픈을 앞둔 옵티마 웰니스 뮤지엄(이하 OWM) 분당서현점이 지역 학부모를 위한 교육형 세미나를 연다. 이번 행사는 유·초등 자녀를 둔 학부모를 대상으로 한 ‘집중력 관리 및 두뇌 영양 세미나’로, 매장 내 라운지 공간에서 오프라인으로 진행된다.개학 시즌을 맞아 자녀의 산만함과 집중력 저하, 스마트폰 사용 증가 등에 대한 고민이 커지는 가운데, 이번 세미나는 병원 진단 중심 접근이 아닌 생활습관과 영양 관점에서 부모가 점검할 수 있는 기준을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 아이의 행동을 문제로 단정하기보다 발달 단계에 따른 기준을 이해하고, 가정에서 실천 가능한 관리 방향을 안내하는 것이 핵심이다.세미나는 윤재범 약사가 진행하며 총 세 개 섹션으로 구성된다. 첫 번째 섹션에서는 연령대별 집중력 발달 기준과 가정에서 점검할 수 있는 행동 체크 방법을 소개한다. 산만함과 관리가 필요한 신호를 구분하는 포인트, 부모가 놓치기 쉬운 관찰 지점 등을 짚는다.두 번째 섹션에서는 집중력과 관련된 영양 기준을 다룬다. 특정 제품 추천이 아닌 성분 확인 방법과 선택 기준을 중심으로 설명하며, 성분표에서 살펴봐야 할 요소를 부모 눈높이에 맞춰 전달할 예정이다.세 번째로는 생활습관이 집중력에 미치는 영향을 설명한다. 스마트폰 및 영상 노출 시간, 수면의 질과 학습 집중도의 관계, 당 섭취 관리, 식품 첨가물 확인 방법 등 일상에서 바로 적용할 수 있는 내용을 다룬다. 강의는 약 30분 내외로 진행되며, 사전 질문을 받아 현장에서 답변하는 Q&A 시간도 마련된다.세미나는 3월 초 총 3회 운영되며, 회차당 15명 내외 소그룹 형태로 진행된다. 참가비는 무료다. 참여자에게는 약사 추가 상담 기회와 건강 체크 프로그램(바이오그램) 체험, 기프트 키트 등이 제공된다.이번 행사는 OWM 분당서현점이 지향하는 ‘커뮤니티형 약국’ 모델의 출발점이라는 점에서도 의미가 있다. OWM은 강남점과 종각점에서 상담 중심 큐레이션 구조를 운영해왔으며, 분당서현점에는 고객 라운지를 도입해 지역 주민이 머무르며 건강 정보를 나눌 수 있는 공간으로 설계했다.OWM 관계자는 “분당서현점은 제품 구매를 넘어 건강 정보를 공유하는 지역 거점 공간을 지향한다”며 “이번 세미나가 학부모가 자녀의 생활습관과 영양을 스스로 점검해보는 계기가 되길 바란다”고 말했다. 이어 “연령대와 주제별 건강 교육 프로그램을 정기적으로 운영해 지역 주민과의 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com