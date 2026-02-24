한국소비자원 제공

‘위고비’ 등 전문의약품의 이름을 빌려 다이어트 효과가 있는 것처럼 광고해 온 일반 식품들이 한국소비자원의 조사결과 모두 ‘가짜’인 것으로 드러났다.일부 제품은 인공지능(AI)으로 생성한 가짜 의사 이미지까지 동원해 소비자를 기만했다.24일 한국소비자원은 시중에 유통되는 다이어트 표방 식품 16개 제품을 조사한 결과 모든 제품에서 다이어트 효과를 인증할 만한 유효 원료가 포함되지 않았다고 밝혔다.조사대상의 88%인 14개 제품은 정제(알약) 형태로 판매돼 소비자가 실제 의약품으로 착각할 우려가 컸다.특히 이들 제품은 온라인상에서 ‘GLP-1 촉진’, ‘마시는 위고비’ 등 의약품으로 오인될 수 있는 자극적인 문구를 사용했다.포만감을 강조한 일부 제품에도 식이섬유가 포함되긴 했지만 하루 섭취량이 0.9~3.2g에 불과해 실제 다이어트 효과를 기대하기에는 턱없이 부족한 수준이었다.소비자원은 해당 사업자들에게 부당광고 개선 또는 판매 중단을 권고했으며 현재까지 8개 없체가 이를 이행했지만 7개 업체는 응답하지 않은 상태다.소비자원은 식품의약품안전처에 온라인 부당광고 점검, 정제형 일반 식품 의약품 오인 방지, AI 생성 콘텐츠 관리방안 마련을 요청할 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com