지난해 10월 대비 반토막

관세·중동 긴장에 추가하락

사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책을 둘러싼 불확실성이 다시 커지면서 비트코인 가격이 6만 3000달러까지 떨어졌다.24일 인베스팅닷컴 등에 따르면 이날 비트코인은 24시간 전 대비 2.78% 하락한 6만4000달러선에서 거래되고 있다. 전날에는 장중 한때 6만3000달러선까지 밀려나며 낙폭을 키웠다.미국의 이란 공격 가능성으로 인해 7만 달러 아래에서 머물러 있던 비트코인의 가격은 관세 불확실성이 확대될 조짐에 하락 폭을 더 키운 것이다.지난 주 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 새로운 핵 합의에 응하지 않을 경우 "향후 10일 안에" 군사 공격 여부를 결정하겠다고 밝힌 바 있다. 이후 미국은 중동 지역에 군사 자산을 추가 배치하며 긴장이 고조되고 있다.비트코인은 지난해 10월 12만5000달러를 돌파하며 최고가를 경신한 후 조정 국면에 진입했다. 올해 들어서만 27% 하락했으며, 지난해 10월 고점 대비로는 약 50% 떨어진 상태다.시장에서는 비트코인이 '디지털 금'이라는 서사를 잃었다고 분석한다. 글로벌X 오스트레일리아의 투자전략가 빌리 렁은 "비트코인은 글로벌 유동성 환경에 매우 민감하다"며 "시장이 무역정책을 금융 여건의 긴축 신호로 해석할 경우, 암호화폐가 가장 먼저 타격을 받을 것"이라고 말했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com