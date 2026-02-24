연합뉴스

서울시의회 국민의힘은 오세훈 서울시장에 성동구청장에 출마하라고 제안한 정원오 성동구청장에 "유치하다"고 지적했다.윤영희 시의회 국민의힘 대변인은 24일 '정원오 구청장, 참 유치하다'는 제목의 논평을 통해 "성동구가 정 구청장 개인 소유물도 아닌데 오 시장이 성수동을 탐낸다, 성과를 빼앗는다는 식의 발상을 한다는 자체가 유치하다"며 이같이 밝혔다.윤 대변인은 "성수동의 발전은 어느 한 사람의 치적이 아니다. 이명박 시장 시절의 서울숲 조성, 오세훈 시장 재임기의 성수 IT지구 지정, 민간의 역동이 함께 만들어낸 결과"라며 "정책적 맥락을 짚는 팩트 체크를 두고 '성수동을 탐낸다'하니 그야말로 손발 오그라드는 자의식 과잉"이라고 지적했다.그러면서 "성수동이 정 구청장의 사유재산이라도 된다는 말이냐"며 "정 구청장의 언사가 과거 운동권 시절 선동과 저열한 공세 수준에 머문다면 당내 경선에서부터 금방 밑천이 드러날 것"이라고 강조했다.앞서 정 구청장은 자신의 페이스북을 통해 "오 시장은 성수동이 왜 떴는지 이유를 제대로 알지 못한다"며 "오 시장은 도시재생에 반대한 분이다. 그런 분이 도시재생으로 뜬 성수동을 탐내시다니 안타깝다"고 비판했다.이어 "오 시장께서 성수동에 이토록 관심을 가지시니 성동구청장에 직접 출마해 보시는 건 어떻겠느냐"고도 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com