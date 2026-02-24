실거주, 실속형 단지 부산 ‘온천장 코오롱 하늘채 엘리시움’ 일반 분양

최근 부산 부동산 시장의 키워드는 ‘양극화’와 ‘신축’이다. 다주택자에 대한 규제와 고금리 기조가 이어지면서, 불확실한 곳에 여러 채를 보유하기보다 입지가 검증된 곳의 ‘똑똑한 신축 한 채’에 집중하는 경향이 뚜렷해지고 있다.현재 부산 시장은 이른바 ‘공급 절벽’에 직면해 있다. 2026년 이후 부산 전역의 신규 입주 물량은 예년의 절반 수준인 1만 가구대로 떨어질 것으로 예상된다. 공급이 줄어들면 가장 먼저 가격이 들썩이는 것은 신축이다. 최신 특화 설계와 커뮤니티를 갖춘 신축 아파트는 하락기에는 방어력이 강하고 상승기에는 가장 가파르게 오르는 ‘안전자산’으로 평가받는다.과거에는 단순히 '입지'만 중요했다면, 지금의 '똑똑한 한 채'는 주거의 질이 동반되어야 한다. AI 홈 IoT 시스템, 효율적인 평면 설계, 고급 커뮤니티 시설 등 스마트라이프는 구축이 따라올 수 없는 신축만의 경쟁력이다. 또한 최신 단열재와 에너지 절감 시스템은 실질적인 생활비용을 낮춰 실거주자의 만족도를 극대화하며, 이는 곧 높은 전세가와 매매가 유지로 이어진다.이러한 흐름 속에서 ‘온천장 하늘채 엘리시움’은 ‘똑똑한 한 채’의 조건을 모두 갖췄다는 평가를 받는다. 부산에서 희소성 높은 '평지 역세권' 입지에 위치해 보행 편의성이 뛰어나며, 인근 4,043세대의 ‘래미안 포레스티지’와 함께 형성된 브랜드 타운의 후광 효과를 직접적으로 누릴 수 있기 때문이다.동래구의 명문 학군과 이미 완성된 생활 인프라(홈플러스, NC백화점 등)를 즉시 누릴 수 있다는 점은 실거주를 고민하는 수요자들에게 강력한 유인책이 되고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com