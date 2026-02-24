코스피가 종가 기준 최고치를 갱신한 24일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시되어 있다. 2026.2.24/뉴스1

국내 증시를 이끄는 ‘반도체 투톱’ 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 20만원과 100만원 고지에 올라서며 새로운 역사를 썼다.인공지능(AI)인프라 확산에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 폭증과 범용 D램의 공급 부족이 맞물리며 유례없는 ‘슈퍼 사이클’에 진입했다는 분석이다.24일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 전일 대비 3.63% 오른 20만 원으로 장을 마감했다.지난 10일 이후 7거래일 연속 상승세를 이어오며 20만원이라는 심리적 마지노선을 돌파했다.SK하이닉스 역시 5.68%급등한 100만5000원을 기록하며 마침내 황제주 반열에 올랐다.미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결로 대외적 불확실성이 커졌음에도 불구하고 국내 반도체 기업들은 강력한 실적 기대감을 바탕으로 글로벌 증시와 차별화된 흐름을 보였다.증권가에서는 올해 양사의 합산 영업이익이 300조원을 상회활 것으로 내다보고 있다.대장주들의 독주는 반도체 소재. 부품·장비 기업(소부장)으로도 번졌다. 특히 HBM제조 장비 자회사를 둔 한화비전은 상한가를 기록하며 신고가를 경신했다.자회사 한화세미텍이 SK하이닉스 등에 HBM 필수 장비인 TC본더를 공급하고 차세대 하이브리드 본더 개발에 나선 점이 호재로 작용했다.이 밖에도 한미반도체(2.94%)를 비롯해 브이렘(19.34%), 피에스케이(12.74%), 해성디에스(12.16%)등 관련 기업들이 두 자릿수 수익률을 기록하며 강세를 보였다.삼성전자와 SK하이닉스가 주요 고객사들과 장기 계약을 통해 물량을 확보함에 따라 협력사들의 실적 개선세도 가팔라질 전망이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com