SK스퀘어 본사 T타워. 사진=SK스퀘어

SK스퀘어는 지난해 연결 기준 매출 1조4115억원, 영업이익 8조7974억원, 순이익 8조8187억원을 기록해 사상 최대 실적을 달성했다고 24일 밝혔다.전년 대비 매출은 약 14.4% 감소했지만, 영업이익과 순이익은 각각 125%, 142% 증가한 수치다.SK스퀘어는 이날 종가 기준 시가총액이 지난해 1월 초 대비 약 8배 불어난 81조5000억원으로 5위(삼성전자우 제외)에 올랐다.SK스퀘어는 AI·반도체 중심의 포트폴리오 집중이 실적 개선을 이끌었다고 설명했다.폭발적인 성장세를 보인 SK하이닉스의 지분법 이익이 확대된 가운데 드림어스컴퍼니, 인크로스 등 기존 포트폴리오 지분을 빠르게 유동화했다.또 미국·일본 AI·반도체 성장 기업 7곳에 300억원을 공동 투자해 최대 7배 수준의 투자 성과를 거뒀으며, 마켓 인텔리전스 역량을 강화해 신규 투자도 추진 중이다.수익성도 개선됐다. 티맵모빌리티, SK플래닛, 11번가, 원스토어, FSK L&S, 인크로스 등 주요 ICT 포트폴리오의 지난해 합산 영업손익은 -474억원으로, 전년 대비 775억원(62%) 개선됐다.특히 티맵모빌리티는 EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익) 44억원, 당기순이익 233억원으로 흑자 전환했고 영업손실도 전년보다 약 70% 줄었다.한편 SK스퀘어는 2024년 11월 발표한 기업가치 제고 계획 목표를 발표 1년여만에 모두 달성했다고 밝혔다.이어 2028년까지 순자산가치(NAV) 할인율을 30% 이하로 축소하겠다는 새로운 목표도 제시했다.지난해 SK스퀘어는 총 2000억원의 자사주 매입을 완료했고, 오는 3월 주주총회 결의를 거쳐 자본준비금 5조8900억원을 이익잉여금으로 전입해 지속 가능한 주주환원 구조를 만들 예정이다.김정규 SK스퀘어 사장은 "올 한 해 AI를 중심으로 포트폴리오 사업을 혁신하는 데 주력하겠다"며 "AI 진화 병목 해소와 반도체 밸류체인 영역의 신규 투자도 준비해 나갈 것"이라고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com