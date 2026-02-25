제이비어 브런슨 주한미군사령관. 사진=연합뉴스

제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관이 중국 전투기들과 대치 상황이 발생했던 주한미군의 서해 공중 훈련과 관련해 한국 측에 유감을 표명한 것으로 나타났다.연합뉴스에 따르면 주한미군은 지난 24일 입장문을 통해 "브런슨 사령관이 국방부 장관과 직접 통화해 국방부와 합참의장이 (주한미군 서해 훈련에 대해) 제때 보고받지 못한 데 대해 유감을 표명했다"고 밝혔다.주한미군은 지난 18∼19일 오산기지에서 F-16 전투기들을 서해상으로 100회 이상 출격시키는 대규모 훈련을 벌였는데, 당시 중국 전투기들이 대응해 출격하면서 한때 서해상에서 미중 전투기가 대치하는 상황이 벌어졌다.안규백 국방부 장관은 상황을 보고 받고 지난 19일 브런슨 사령관에게 직접 전화로 항의했다고 한다.안 장관은 주한미군이 한반도 주변에서 군사적 긴장감을 높이는 군사훈련을 우리 군 당국에 제대로 공유하지 않았다는 점을 문제 삼은 것으로 알려졌다.다만 주한미군은 "브런슨 사령관은 국방부 장관과 통화해 한국 측에 (서해 훈련 관련) 사전 통보가 이뤄졌음을 재확인했다"며 "주한미군은 최고 수준의 대비태세를 유지하고 임무를 수행할 수 있도록 정기적인 훈련을 하고 있고, 대비태세 유지를 위해 사과할 일은 없다고 본다"고 밝혔다.문제가 됐던 서해 훈련은 한국 군 당국에 사전에 훈련 계획을 통보했으며, 해당 훈련 자체가 사과할 일은 아니라는 의미로 풀이된다.주한미군 측은 한국 군 당국의 항의를 받고 당초 이달 21일까지로 예정됐던 훈련도 지난 19일 조기 중단한 것으로 전해졌다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com