게티이미지뱅크

최근 GLP-1 계열 비만치료제인 위고비, 마운자로를 찾는 이들이 늘어나면서 이와 유사한 효과를 내세운 일반식품이 온라인에서 무분별하게 판매되고 있는 것으로 나타났다. 하지만 이 제품들의 조사 결과, 위고비 등의 비만치료제와 같은 효과는 없는 것으로 나타났다.한국소비자원이 주요 온라인 플랫폼에서 판매 중인 'GLP-1', '식욕 억제', '먹는 위고비' 등을 표방한 다이어트 식품 16개 제품을 조사한 결과, 전 제품이 일반식품이면서도 의약품이나 건강기능식품으로 오인될 수 있는 부당 광고를 게시하고 있었다고 24일 밝혔다.한국소비자원에 따르면 조사 대상 16개 제품 가운데 75%(12개)는 온라인 판매 페이지에 'GLP-1 활성화', 'GLP-1 유도', '마시는 위고비' 등 비만치료제를 연상시키는 표현을 사용했다. 일부 제품은 '나비정', 'GLO-P1' 등 전문의약품과 유사한 명칭을 활용해 소비자 혼동을 유발했다.그러나 실제 성분 분석 결과, GLP-1 계열 성분이나 식욕억제제 등 의약품 성분은 전혀 포함되지 않은 것으로 나타났다. 비만치료제·갑상선기능저하증 치료제·항우울제·중추신경계 흥분제·완하제 등 총 11종의 의약품 성분에 대한 시험 검사에서도 전 제품이 '불검출' 판정을 받았다.또한 16개 제품 중 88%(14개)는 정제(알약) 형태로 판매되고 있었다. 일반식품도 일부 유형에 한해 정제 형태로 제조가 가능하지만, 의약품이나 건강기능식품으로 오인되지 않도록 해야 한다는 점에서 소비자 오인 우려가 크다는 지적이다.'포만감 지속' 또는 '식욕 억제' 등을 표시한 4개 제품에는 셀룰로스, 글루코만난 등 식이섬유가 포함돼 있었다. 그러나 이들 제품의 1일 섭취량은 0.9~3.2g 수준으로, 체중 감소에 도움을 줄 수 있다고 알려진 기준에 미치지 못했다.유럽식품안전청(EFSA)에 따르면 글루코만난은 과체중 성인의 경우 하루 1g씩 3회, 최소 3g 이상을 충분한 물과 함께 섭취해야 체중 감소에 도움이 된다. 하지만 조사 제품 대부분은 해당 기준을 충족하지 못해 실제 체중 감량 효과를 기대하기 어렵다고 소비자원은 설명했다.조사 대상 16개 제품 중 5개(31%)는 AI로 생성한 것으로 추정되는 가짜 의사나 인플루언서 이미지를 광고에 활용한 것으로 나타났다. 광고에 등장한 인물이나 SNS 계정은 실제 존재 여부가 확인되지 않았으며, 제품과 관련된 게시물도 찾아볼 수 없었다.한국소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 해당 사업자들에게 판매 중단 또는 표시·광고 개선을 권고했다.한국소비자원 관계자는 "체중 감소를 목적으로 식품을 구입할 때는 제품에 표시된 원료명과 건강기능식품 인증마크를 반드시 확인해야 한다"며 "의약품을 연상시키는 표현이 사용된 일반식품은 효능·효과가 입증된 치료제가 아닐 수 있다"고 주의를 당부했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com